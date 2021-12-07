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Было утро, в Рыбацком за поликлиникой тихо горели четыре машины

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Четыре машины пострадали от огня в Невском районе Петербурга, две из них восстановлению вряд ли подлежат. О пожаре 7 декабря в соцсетях сообщили очевидцы. Комментаторы подозревают автозапуск.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании машин рядом с домом 25/1 по Шлиссельбургскому проспекту поступило в 9:45. В итоге «Опель» выгорел полностью, у «Рено Дастера» обгорел салон, «Лада Ларгус» и «Санг Ёнг» частично оплавились. В 10:03 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Комментарии (9)

karbofos
Стоит автозапуск уже 5 лет.
Всё хорошо.
ProstoZloy
Угу, "автозапуск" - 100 пудов. Всех пироманов-поджигателей уже переловили?
Serg_I
На хитрую попу, не желающую мёрзнуть при прогреве машины, но сэкономившую на мастерах...
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