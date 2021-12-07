Было утро, в Рыбацком за поликлиникой тихо горели четыре машины

Четыре машины пострадали от огня в Невском районе Петербурга, две из них восстановлению вряд ли подлежат. О пожаре 7 декабря в соцсетях сообщили очевидцы. Комментаторы подозревают автозапуск.
Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании машин рядом с домом 25/1 по Шлиссельбургскому проспекту поступило в 9:45. В итоге «Опель» выгорел полностью, у «Рено Дастера» обгорел салон, «Лада Ларгус» и «Санг Ёнг» частично оплавились. В 10:03 пожар был локализован.
Сведения о пострадавших не поступали.