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На Пулковском шоссе горят закат и «Патриот». Пробка тянется от площади Победы

В Петербурге 7 декабря продолжают гореть автомобили. Девятый пожар за день произошел в Московском районе. Превратившийся в факел внедорожник засняли на фоне удивительно красивого заката.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16089218" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 16 часов на Пулковском шоссе, под железнодорожным мостом в направлении области, загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель внедорожника успел выбежать. «Видели, как начиналось. Остановился, включил аварийку, что-то капнуло или выпало снизу — и начал гореть. Жалко мужичка», — пишет участница группы Оксана.

Огонь полностью охватил машину. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, на месте работают пожарные. Как сообщает ГУ МЧС, в 16:52 УАЗ потушили.

«Мегаполис»

Из-за пожара на Пулковском шоссе собралась глухая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от площади Победы, стоят также «карман» и 5-й Предпортовый проезд.

Виктория Молдаванова

Виктория Молдаванова

А фоном пожару стал прекрасный розовый закат.

Этим утром в разных районах Петербурга сгорели семь машин. Четыре из них — разом в Рыбацком. Еще один автомобильный пожар тушили ночью.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16089218" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Pilat
Профильные СМИ уверяют, что в США на Патриот сделали столько предзаказов, что это равняется годовому выпуску их на Ульяновском заводе.
ДуремарСПб.
Прекрасные виды заснеженного Петербурга.
f0ntan
Пожарным машинам не пробраться на место сквозь пробку на Пулковском
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