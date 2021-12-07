На Пулковском шоссе горят закат и «Патриот». Пробка тянется от площади Победы

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 16 часов на Пулковском шоссе, под железнодорожным мостом в направлении области, загорелся автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель внедорожника успел выбежать. «Видели, как начиналось. Остановился, включил аварийку, что-то капнуло или выпало снизу — и начал гореть. Жалко мужичка», — пишет участница группы Оксана.
Огонь полностью охватил машину. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, на месте работают пожарные. Как сообщает ГУ МЧС, в 16:52 УАЗ потушили.
Из-за пожара на Пулковском шоссе собралась глухая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от площади Победы, стоят также «карман» и 5-й Предпортовый проезд.
Виктория Молдаванова
Виктория Молдаванова
А фоном пожару стал прекрасный розовый закат.
Этим утром в разных районах Петербурга сгорели семь машин. Четыре из них — разом в Рыбацком. Еще один автомобильный пожар тушили ночью.