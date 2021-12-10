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Ветер в ледяном городе. Главный синоптик Петербурга предупреждает о непростых сутках

Морозы почти отлютовали, погода в Петербурге готовит оттепель, но в ближайшие сутки в метеобукете переохлаждённая морось, ветер и много-много льда.

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Как сообщил «Фонтанке» начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов 10 декабря, в выходные дни морозы начнут отступать из региона, и к вечеру воскресенья, 12-го числа, термометр покажет ноль.

«Но, надо предупредить, что предстоящие сутки ожидаются напряженными в плане погодных условий. Ещё низкая температура воздуха у земли и поступление тёплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлаждёнными осадками приведут к образованию гололёда на всех поверхностях. Это и провода, и деревья, дороги и тротуары», — рассказал синоптик.

По данным УГМС, в ночь на субботу будет до 10 градусов мороза, днём в прогнозе -4…-2 градуса, ледяной дождь и ветер.

«Ожидается гололёд, сильная гололедица, усиление юго-восточного, южного ветра до 15 м/с», — предостерегают в МЧС Петербурга.

Воскресная ночь должна быть как минимум вдвое теплее. Днём будет уже менее скользко, из осадков — мокрый снег.

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