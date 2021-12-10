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Схантили. Робот-секретарь Олег обманул петербуржца на 900 тысяч

Способность голосового помощника Олега троллить спамеров оценили HR-специалисты мошенников, и теперь он на тёмной стороне. По крайней мере, его тёзка, заболтавший петербуржца.

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Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, накануне заявление о мошенничестве написал 68-летний мужчина с улицы Коллонтай. Начало как под копирку повторяло истории других обманутых: звонок с неизвестного «городского» номера, предупреждение о хакерах, которые пытаются списать деньги, и предложение защитить средства.

Из неожиданного — собеседник представился не живым менеджером службы безопасности банка или полицейским, а роботом-секретарём Олегом. Голосовой помощник отправил в личный кабинет приложения «Тинькофф», надиктовал якобы защитный алгоритм, результатом стали минус 877 тысяч рублей на счёте.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Олег — телефонный секретарь экосистемы «Тинькофф», известный своим специфическим юмором. В начале лета он стал доступен для абонентов других сотовых операторов. Среди его возможностей — защита от спамеров и мошенников с троллингом нехороших собеседников. Особенно удачными ответами Олега пользователи нередко делятся в соцсетях.

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Комментарии (4)

Алик-1
Для начала спрашивайте робота чей Крым
vader
А представляете, как нескучно станет жить после перехода на цифровые паспорта!..
ivan5_5e4d10fe646f6
Небoсь лучшие айтишники в деле. Не зеки же всё этo креативят
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