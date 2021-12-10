Схантили. Робот-секретарь Олег обманул петербуржца на 900 тысяч

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, накануне заявление о мошенничестве написал 68-летний мужчина с улицы Коллонтай. Начало как под копирку повторяло истории других обманутых: звонок с неизвестного «городского» номера, предупреждение о хакерах, которые пытаются списать деньги, и предложение защитить средства.

Из неожиданного — собеседник представился не живым менеджером службы безопасности банка или полицейским, а роботом-секретарём Олегом. Голосовой помощник отправил в личный кабинет приложения «Тинькофф», надиктовал якобы защитный алгоритм, результатом стали минус 877 тысяч рублей на счёте.