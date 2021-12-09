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Бывший вице-губернатор Петербурга требует компенсации с S7 Airlines за полет в экономклассе

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский хочет отсудить 70 тысяч у S7 Airlines за полет в экономклассе. Экс-чиновник должен был лететь бизнес-классом, но неудачно поменял билет.

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Как стало известно «Фонтанке», 9 февраля в Василеостровском районном суде попытаются повторно запустить процесс по иску бывшего строительного вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Метельского к АО «Авиакомпания «Сибирь» — второй крупнейшей авиакомпании страны, работающей под брендом S7 Airlines. Первое предварительное заседание должно было состояться 7 декабря, но его перенесли.

По информации 47news, Метельский — один из самых влиятельных чиновников Смольного времен губернаторства Валентины Матвиенко — настроен взыскать с перевозчика 70 тысяч рублей. Именно в такую сумму он оценил свой дискомфорт во время перелета по маршруту Норильск — Москва. Полуостров Таймыр бывший госслужащий посещал как профессиональный фотограф, а билеты приобретал заранее. Лететь в столицу должен был классом «Бизнес Стандарт», который в отличие от «Эконом Стандарта», подразумевает специальное обслуживание: приоритетная посадка и высадка пассажиров, широкие и удобные кресла, специальное меню.

Так получилось, что влиятельный петербуржец был вынужден покинуть Норильск на сутки раньше запланированного, не 8 июня, а 7-го. Билеты поменял через мобильное приложение. Однако в норильском аэропорту Алыкель экс-вице-губернатор понял, что ему предстоит лететь в классе «Эконом Стандарт». Убедить сотрудников авиакомпании на стойке регистрации и стюардесс в салоне самолета в том, что ему по здоровью положен бизнес-класс, Метельский не смог.

В настоящее время бывший чиновник, а ныне совладелец «Российского аукционного дома» находится в очередной фотоэкспедиции в тайге в Приморском крае. В телефонном разговоре с корреспондентом он назвал поведение авиакомпании «ненормальным», сообщив, что теперь для него это дело принципа.

«Мне бизнес-класс был нужен по здоровью. Никто навстречу не пошел, хотя в бизнес-классе было полно пустых мест. Я и у юристов проконсультировался «Бизнес Стандарт» может быть обменен только на «Бизнес Стандарт»», — сообщил из приморской тайги Метельский.

Подробности неуютного перелета описывает 47news в материале «Дискомфорт высокого полета. Экс-вице-губернатор Метельский претерпел от S7 Airlines».

Игорь Метельский проработал в петербургской администрации почти 15 лет. Он возглавлял комитет по управлению городским имуществом Смольного, а с 2010 по 2013 год занимал в Смольном пост вице-губернатора, курирующего градостроительство и имущество. Покинув государственную службу, Метельский нашел себя в коммерции и фотографии.

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Комментарии (28)

Ырыс
S7 должна внести его в чёрный список и не пускать больше на борт.
f0ntan
Я не поверю, что причина его невозможности полета в эконом-классе кроется в его здоровье, как утверждает сам он, ведь он летает фотографировать Таймыр и Приморье. Это явно районы не Сочи. И наконец, тот полет из Норильска в Москву в эконом-классе он перенес. Значит, дело вовсе не в здоровье. А все-таки, может, что ему противно летать с соседями в эконом-классе, которые для него на уровне бомжей? Так выкупал бы тогда билет в эконом-классе и на соседнем месте. Ему по цене это было бы не дорого. Он же обычно летает бизнесом. Зато тогда бы не было рядом раздражающего его соседа
DimDimych
Ну, если быть объективным, и отодвинуть неприязнь к чиновникам смольного, то он скорее всего прав. Сейчас глянул, в правилах S7 сказано, что Downgrading невозможен, т.е. нельзя физически поменять билет с бизнеса на эконом. S7 далеко не лучшая авиакомпания, хуже только Уральские (жлобскую победу даже не учитываю)
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