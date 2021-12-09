Бывший вице-губернатор Петербурга требует компенсации с S7 Airlines за полет в экономклассе

По информации 47news, Метельский — один из самых влиятельных чиновников Смольного времен губернаторства Валентины Матвиенко — настроен взыскать с перевозчика 70 тысяч рублей. Именно в такую сумму он оценил свой дискомфорт во время перелета по маршруту Норильск — Москва. Полуостров Таймыр бывший госслужащий посещал как профессиональный фотограф, а билеты приобретал заранее. Лететь в столицу должен был классом «Бизнес Стандарт», который в отличие от «Эконом Стандарта», подразумевает специальное обслуживание: приоритетная посадка и высадка пассажиров, широкие и удобные кресла, специальное меню.

Как стало известно «Фонтанке», 9 февраля в Василеостровском районном суде попытаются повторно запустить процесс по иску бывшего строительного вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Метельского к АО «Авиакомпания «Сибирь» — второй крупнейшей авиакомпании страны, работающей под брендом S7 Airlines. Первое предварительное заседание должно было состояться 7 декабря, но его перенесли.

Так получилось, что влиятельный петербуржец был вынужден покинуть Норильск на сутки раньше запланированного, не 8 июня, а 7-го. Билеты поменял через мобильное приложение. Однако в норильском аэропорту Алыкель экс-вице-губернатор понял, что ему предстоит лететь в классе «Эконом Стандарт». Убедить сотрудников авиакомпании на стойке регистрации и стюардесс в салоне самолета в том, что ему по здоровью положен бизнес-класс, Метельский не смог.



В настоящее время бывший чиновник, а ныне совладелец «Российского аукционного дома» находится в очередной фотоэкспедиции в тайге в Приморском крае. В телефонном разговоре с корреспондентом он назвал поведение авиакомпании «ненормальным», сообщив, что теперь для него это дело принципа.



«Мне бизнес-класс был нужен по здоровью. Никто навстречу не пошел, хотя в бизнес-классе было полно пустых мест. Я и у юристов проконсультировался «Бизнес Стандарт» может быть обменен только на «Бизнес Стандарт»», — сообщил из приморской тайги Метельский.



Подробности неуютного перелета описывает 47news в материале «Дискомфорт высокого полета. Экс-вице-губернатор Метельский претерпел от S7 Airlines».