Работы до следующего года ограничат проезд на Светлановском, Стачек и Коллонтай

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу ограничения движения сразу на трех оживленных магистралях. Самые короткие продлятся до начала января, окончания остальных работ придется ждать до весны.



Как сообщает 9 декабря пресс-служба государственной административно-технический инспекции Петербурга, с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года будет ограничен проезд по Светлановскому проспекту от улицы Орбели до Светлановской площади. ООО «Специализированный застройщик «Созидание» будет прокладывать там инженерные сети.