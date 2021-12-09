Работы до следующего года ограничат проезд на Светлановском, Стачек и Коллонтай

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу ограничения движения сразу на трех оживленных магистралях. Самые короткие продлятся до начала января, окончания остальных работ придется ждать до весны.
Как сообщает 9 декабря пресс-служба государственной административно-технический инспекции Петербурга, с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года будет ограничен проезд по Светлановскому проспекту от улицы Орбели до Светлановской площади. ООО «Специализированный застройщик «Созидание» будет прокладывать там инженерные сети.
Также с 10 декабря ограничат движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до улицы Белоусова. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проложит водопровод. Продлятся ограничения до 12 мая 2022 года. Помимо самого проспекта, с 10 по 16 декабря ограничат проезд по Оборонной улице у Стачек, а с 13 по 26 мая 2022 года — у дома 14, литера А по улице Трефолева от Стачек до улицы Маршала Говорова. Кроме того, с 12 по 25 января будет перекрыт участок улицы Зои Космодемьянской у проспекта Стачек, а с 8 по 21 февраля — участок Тихомировской улицы у Стачек.
С 11 декабря в связи с работами ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода на улице улице Коллонтай закроют направление движения от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности. Перекрытие продлится до 19 апреля 2022 года.