Устроивший стрельбу в Купчино избежал приговора за покушение на убийство. Его освободили в зале суда

Стрелявший в противника житель Купчино освобождён из следственного изолятора. Фрунзенский районный суд Петербурга решил, что Ибрагим Дашаев хоть и напугал до полусмерти, но лишать жизни не планировал.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 декабря, 35-летний Дашаев признан виновным в угрозе убийством и приговорён к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за то, что в сентябре прошлого года несколько раз выстрелил в сторону противника на Южном шоссе у парка Интернационалистов.



Все пули пролетели мимо. Дашаев заверил, что так и было задумано. Он рассказал о споре и ударе кулаком в лицо, отправившем его на землю.

«Чтобы пресечь действия потерпевшего и напугать его, он достал из-за пояса пистолет, который не обладал поражающими свойствами, и произвел из него 2–3 выстрела в сторону потерпевшего, который находился в нескольких метрах от него. После этого он быстро покинул место происшествия», — передаёт пресс-служба позицию подсудимого.

Противник также не задержался. К приезду полиции на месте остались только пара гильз. Дашаева нашли, вместе с ним в полицию забрали компанию приезжих из Чечни, в которой оказался попадавший под следствие боец ММА.

Дело тогда возбудили по статье о хулиганстве, обвинительное заключение утвердили по статье о покушении на убийство, но суд переквалифицировал его на угрозу убийством. Полгода колонии-поселения перекрыло время, которое Дашаев провёл под стражей. Таким образом, наказание в виде лишения свободы считается отбытым, фигурант освобождён в зале суда. Запрет на управление автомобилем на семь месяцев остаётся в силе.

