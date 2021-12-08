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Устроивший стрельбу в Купчино избежал приговора за покушение на убийство. Его освободили в зале суда

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Стрелявший в противника житель Купчино освобождён из следственного изолятора. Фрунзенский районный суд Петербурга решил, что Ибрагим Дашаев хоть и напугал до полусмерти, но лишать жизни не планировал.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 декабря, 35-летний Дашаев признан виновным в угрозе убийством и приговорён к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за то, что в сентябре прошлого года несколько раз выстрелил в сторону противника на Южном шоссе у парка Интернационалистов.

Все пули пролетели мимо. Дашаев заверил, что так и было задумано. Он рассказал о споре и ударе кулаком в лицо, отправившем его на землю.

«Чтобы пресечь действия потерпевшего и напугать его, он достал из-за пояса пистолет, который не обладал поражающими свойствами, и произвел из него 2–3 выстрела в сторону потерпевшего, который находился в нескольких метрах от него. После этого он быстро покинул место происшествия», — передаёт пресс-служба позицию подсудимого.

Противник также не задержался. К приезду полиции на месте остались только пара гильз. Дашаева нашли, вместе с ним в полицию забрали компанию приезжих из Чечни, в которой оказался попадавший под следствие боец ММА.

Дело тогда возбудили по статье о хулиганстве, обвинительное заключение утвердили по статье о покушении на убийство, но суд переквалифицировал его на угрозу убийством. Полгода колонии-поселения перекрыло время, которое Дашаев провёл под стражей. Таким образом, наказание в виде лишения свободы считается отбытым, фигурант освобождён в зале суда. Запрет на управление автомобилем на семь месяцев остаётся в силе.

Этот «хвост» остался от приговора Приморского райсуда, которым в июне прошлого года Дашаев признан виновным в пьяном вождении. Ему также было назначено 200 часов обязательных работ.

Ибрагим Дашаев, как и его знакомый боец ММА, уже попадал в новостную ленту «Фонтанки». В 2010 году он отметился среди задержанных за избиение милиционера на станции метро «Академическая». Компания выходцев с Кавказа накинулась на сотрудника после того, как он попытался проверить документы одного из них.

Тогда Дашаев избежал уголовного преследования. Как следует из картотеки горсуда, трое его знакомых получили реальные сроки в колонии: двоих приговорили к пяти годам, ещё один получил 5,5 года лишения свободы за насилие над представителем власти.

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Комментарии (12)

VKuser43815609
Типичное "Покушение на убийство'' . Преступный умысел был не доведен до конца по не зависим. от него причинам. (стрелял в упор и промахнулся).
Будет продолжение т.к. человек понял ,что (за хамское поведение )ему за это ничего не будет.
Дядя Бо
Судья - продажная душонка.
SlawaPiter
Сколько в суд занесли басурмане?
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