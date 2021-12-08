Закат порадовал петербуржцев солнечным столбом

В среду, 8 декабря, внимание петербуржцев привлек необычной красоты закат. Интересен он оказался не только красками, но и оптическим эффектом.



Фотографиями и видео заката петербуржцы делятся в соцсетях. Сегодня заходящий солнечный шар сопровождался световым столбом. Видно его было в разных частях города, например, читатель «Фонтанки» Олег наблюдал вот такую красоту в Приморском районе.