Закат порадовал петербуржцев солнечным столбом

В среду, 8 декабря, внимание петербуржцев привлек необычной красоты закат. Интересен он оказался не только красками, но и оптическим эффектом.
Фотографиями и видео заката петербуржцы делятся в соцсетях. Сегодня заходящий солнечный шар сопровождался световым столбом. Видно его было в разных частях города, например, читатель «Фонтанки» Олег наблюдал вот такую красоту в Приморском районе.
Местами из-за отражающих свет облаков столб превращался в крест.
А вот так по мере захода солнца световой столб рос, а затем постепенно исчезал.
Солнечный столб — это визуальное атмосферное явление, представляющее собой вертикальную полосу света, которая тянется от солнца во время заката или восхода. Вызывается оно отражением света на плоских гранях взвешенных в воздухе ледяных кристаллов. Ночью световые столбы могут образовываться от луны, ярких планет или наземных источников света. Сказочную россыпь таких столбов недавно запечатлели под Петербургом.