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Путин и Байден обсудили расширение НАТО на восток и военную помощь Украине

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Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении. Разговор двух глав государств 7 декабря приводит пресс-служба Кремля.

Во время переговоров Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ. «Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — говорится в сообщении.

«Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — отметили в пресс-службе Кремля.

В ответ американский лидер заявил Владимиру Путину, что никто не давал обязательств, что Украина останется вне блока НАТО.

Президент США также сказал, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.

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Комментарии (2)

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Вот и поговорили
тов
"В ответ американский лидер заявил Владимиру Путину, что никто не давал обязательств, что Украина останется вне блока НАТО."

- буш старший горбачеву при выводе советских войск из гдр обещал, что нато не двинется на восток и не приблизится к россии.

Какой же запад лживый.
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