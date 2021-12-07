Путин и Байден обсудили расширение НАТО на восток и военную помощь Украине

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении. Разговор двух глав государств 7 декабря приводит пресс-служба Кремля.
Во время переговоров Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ. «Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — говорится в сообщении.
«Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — отметили в пресс-службе Кремля.
В ответ американский лидер заявил Владимиру Путину, что никто не давал обязательств, что Украина останется вне блока НАТО.
Президент США также сказал, что в случае эскалации на Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.