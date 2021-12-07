Путин и Байден обсудили расширение НАТО на восток и военную помощь Украине

Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восточном направлении. Разговор двух глав государств 7 декабря приводит пресс-служба Кремля.



Во время переговоров Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ. «Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — говорится в сообщении.

