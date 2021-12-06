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«Мягко сесть не получится». Noize MC выпустил новый клип

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На официальном канале рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) 6 декабря состоялась премьера клипа на песню «Сопротивление воздуха».

В трехминутном музыкальном видео артист исполняет песню на сцене в клубе, заполненном фанатами, и постепенно взлетает. Концертные кадры перемежаются с хроникой старых выступлений музыканта. В конце клипа, когда композиция затихает, Noize MC падает вниз, но фанаты подставляют руки и ловят его.

Трек написан в необычном для своего жанра размере 6/8, рассказывает музыкант в подписи под клипом. Рваный ритм песни передает ощущение неконтролируемого падения.

«Я сочинил этот трек для сцены сериала «Солдаут», — пишет Noize MC, — где главный герой, молодой рэпер, пытается сочинить текст под очень непростой в ритмическом плане инструментал от рок-группы, с которой он начал сотрудничать, — ему никак не удаётся попасть в бит, он просит упростить музыку, но рокеры не соглашаются. Однако эта мизансцена стала лишь отправной точкой в плане формы — песня получилась очень личная, хоть и иносказательная».

Автор: Noize MC/YouTube

Накануне выхода клипа «Фонтанка» сообщила, что Следственный комитет России проверит деятельность реперов Noize MC и Oxxxymiron, так как с просьбой изучить творчество музыкантов в ведомство обратилась некая «группа патриотов». Как потом выяснилось, обращение было вымышленным — так решил пошутить над современным стремлением жаловаться в органы на музыкантов по любому поводу блогер Дмитрий Якушев. Несмотря на призыв блогера «остановиться», проверку никто не отменил.

Новый альбом «Выход в город» Noize MC выйдет на музыкальных платформах 17 декабря.

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Комментарии (1)

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"— Почём стоит похоронить?
— По пятёрке на лицо.
— А без покойника?
— По трёшке, но это унизительно для коллектива!"
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