«Мягко сесть не получится». Noize MC выпустил новый клип

На официальном канале рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) 6 декабря состоялась премьера клипа на песню «Сопротивление воздуха».
В трехминутном музыкальном видео артист исполняет песню на сцене в клубе, заполненном фанатами, и постепенно взлетает. Концертные кадры перемежаются с хроникой старых выступлений музыканта. В конце клипа, когда композиция затихает, Noize MC падает вниз, но фанаты подставляют руки и ловят его.
Трек написан в необычном для своего жанра размере 6/8, рассказывает музыкант в подписи под клипом. Рваный ритм песни передает ощущение неконтролируемого падения.
«Я сочинил этот трек для сцены сериала «Солдаут», — пишет Noize MC, — где главный герой, молодой рэпер, пытается сочинить текст под очень непростой в ритмическом плане инструментал от рок-группы, с которой он начал сотрудничать, — ему никак не удаётся попасть в бит, он просит упростить музыку, но рокеры не соглашаются. Однако эта мизансцена стала лишь отправной точкой в плане формы — песня получилась очень личная, хоть и иносказательная».
Автор: Noize MC/YouTube
Накануне выхода клипа «Фонтанка» сообщила, что Следственный комитет России проверит деятельность реперов Noize MC и Oxxxymiron, так как с просьбой изучить творчество музыкантов в ведомство обратилась некая «группа патриотов». Как потом выяснилось, обращение было вымышленным — так решил пошутить над современным стремлением жаловаться в органы на музыкантов по любому поводу блогер Дмитрий Якушев. Несмотря на призыв блогера «остановиться», проверку никто не отменил.
Новый альбом «Выход в город» Noize MC выйдет на музыкальных платформах 17 декабря.