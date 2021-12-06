«Мягко сесть не получится». Noize MC выпустил новый клип

На официальном канале рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) 6 декабря состоялась премьера клипа на песню «Сопротивление воздуха».



В трехминутном музыкальном видео артист исполняет песню на сцене в клубе, заполненном фанатами, и постепенно взлетает. Концертные кадры перемежаются с хроникой старых выступлений музыканта. В конце клипа, когда композиция затихает, Noize MC падает вниз, но фанаты подставляют руки и ловят его.



Трек написан в необычном для своего жанра размере 6/8, рассказывает музыкант в подписи под клипом. Рваный ритм песни передает ощущение неконтролируемого падения.

