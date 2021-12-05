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«Остановитесь». Автор обращения, из-за которого проверяют Оксимирона и Noize MC, сказал, что пошутил

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Пользователи нашли то самое обращение «группы патриотов» с просьбой изучить творчество Оксимирона и Noize MC. Текст был опубликован в ЖЖ пользователем Дмитрием Якушевым. Когда автор понял, к чему привели его слова, он признался, что пошутил. Об этом он также сообщил в «Живом журнале» 5 декабря.

«Блин. Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал пользователь. Остается надеяться, что в СК тоже «пошутили».

В юмористическом послании «группа патриотов» обратилась лично к Бастрыкину. «Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО», — говорится в сообщении.

Далее тексты исполнителей «разбираются по косточкам», чтобы показать, как Оксимирон романтизирует иноагентов, а Noize MC оскорбляет силовиков, называя их «шестерками».

Ранее в СКР заявили о намерении проверить деятельность реперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Поручение дал сам председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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Комментарии (38)

Безработный из Твери
Шутить с шестерками и дедами-маразматиками, все равно, что играться с гранатой без чеки.
VF812
Шутки шутками, но проверку проведут. И не обязательно оформлять, как заявление о преступлении. С учетом того идиотизма, который процветает в ведомстве Бастрыкина, итог непредсказуем.
Эд Хэммет
Никто из комментаторов не увидел за деревьями леса. А ведь всё очень просто. Дело вовсе не в том, что Бастрыкин так недалёк, что не понимает шуток. Власти кажется, что оппозицию ей удалось закатать под асфальт. Теперь идёт следующий этап. Кремль решает задачу поставить под контроль, завербовать лидеров общественного мнения, популярных у молодёжи артистов, блогеров, рэперов и т.д. Эти ребята ещё вчера были очень далеки от политики и им казалось, что за ними не придут. Ну вот, уже пришли...
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