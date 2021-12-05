«Остановитесь». Автор обращения, из-за которого проверяют Оксимирона и Noize MC, сказал, что пошутил

Пользователи нашли то самое обращение «группы патриотов» с просьбой изучить творчество Оксимирона и Noize MC. Текст был опубликован в ЖЖ пользователем Дмитрием Якушевым. Когда автор понял, к чему привели его слова, он признался, что пошутил. Об этом он также сообщил в «Живом журнале» 5 декабря.



«Блин. Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал пользователь. Остается надеяться, что в СК тоже «пошутили».