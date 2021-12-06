12 треков группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» признали в России экстремистскими

В России признали экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». Их названия 6 декабря появились в соответствующем реестре Минюста.



Среди них треки: «Твой папа фашист», «Православные», «Убей демократа» и «Шовинизм». Ранее в реестр экстремистских материалов уже попали несколько песен коллектива.



«Штука в том, что если запостить антисемитский, расистский или какой-нибудь другой экстремальный призыв вместе с нашей песней, то она это высказывание ослабит, а не усилит. Потому что явная же пародия. Исполнение пародийное, травестированное, поет все это абсолютно съехавшая старуха, мой персонаж. Совершенно мракобесное существо, таких Вася Ложкин рисует. Песня — не листовка, не прямое высказывание, это речь персонажа, и значит можно сразу ставить кавычки. Поскольку у персонажа один посыл, а у исполнителя прямо противоположный. Экстремисты — наши персонажи, а не соратники», — отмечал лидер группы в интервью «Новой газете».

