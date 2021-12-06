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12 треков группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» признали в России экстремистскими

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В России признали экстремистскими 12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». Их названия 6 декабря появились в соответствующем реестре Минюста.

Среди них треки: «Твой папа фашист», «Православные», «Убей демократа» и «Шовинизм». Ранее в реестр экстремистских материалов уже попали несколько песен коллектива.

«Штука в том, что если запостить антисемитский, расистский или какой-нибудь другой экстремальный призыв вместе с нашей песней, то она это высказывание ослабит, а не усилит. Потому что явная же пародия. Исполнение пародийное, травестированное, поет все это абсолютно съехавшая старуха, мой персонаж. Совершенно мракобесное существо, таких Вася Ложкин рисует. Песня — не листовка, не прямое высказывание, это речь персонажа, и значит можно сразу ставить кавычки. Поскольку у персонажа один посыл, а у исполнителя прямо противоположный. Экстремисты — наши персонажи, а не соратники», — отмечал лидер группы в интервью «Новой газете».

Ранее «Фонтанка» писала, что реестр экстремистских материалов пополнили песня «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» и книга-дневник Марты Хиллерс «Женщина в Берлине», содержащая описание сексуального насилия советских солдат по отношению к немецким женщинам.

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Комментарии (11)

266229489
Действительно песня твой папа фашист группы телевизор старая песня или это другая песня ту вроде никто не запрещал
Лёха Лахтинский
Елизаров следующий
efela
"Твой папа - фашист" - это же Михаил Борзыкин? Или это про другого папу песня
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