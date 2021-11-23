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Песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» признали в России экстремистской

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Песню группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» признали экстремистской. Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда Волгограда, 23 ноября трек уже внесли в реестр Минюста.

Экспертиза показала, что в песне «имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку происхождения, проживания и социального статуса, — бедные, нуждающиеся, неимущие и малоимущие россияне, не имеющие работы». В треке также усмотрели побуждение «обеспеченных, имеющих работу россиян» к враждебным действиям по отношению к менее удачливым согражданам. «Данные враждебные действия связаны с насилием, уничтожением и причинением вреда («убивать», «истреблять», «уничтожать», «пережевывать», «давить»)», — говорится в тексте.

Также в реестр экстремистских материалов включили книгу-дневник Марты Хиллерс «Женщина в Берлине». «Книга… содержала описание сексуального насилия советских солдат по отношению к немецким женщинам. Многочисленные цитаты из этой книги в интернете теперь стали вне закона», — пояснили в суде.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
суды, СМИ, пиар, реклама этого дерьма, медали, доска почёта))

чуть ранее, подобный коллектив давно бы были занят полезным трудом на прокладке каких-нибудь нужных стране коммуникаций без шума и пыли и принимал участие в самодеятельности...
БабкаАТС
развелось полудурков среди артистов, видать спрос есть... да и артистами их с трудом назвать можно - гопота какая-то
ДуремарСПб.
Над Россией гордо рея расцветает ахинея.
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