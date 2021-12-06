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Баба-яга заговорит голосом Елизаветы Боярской в новых приключениях трёх богатырей

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В новогоднем продолжении анимационной саги о трех богатырях зазвучит голос актрисы Елизаветы Боярской. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

В одиннадцатой части франшизы о героях русских былин «Три богатыря и конь на троне» у Бабы-яги важная роль — именно из-за ее колдовства князь и конь Юлий меняются телами. Озвучить колдунью создатели мультфильма пригласили представительницу актерской династии Елизавету Боярскую, чей низкий голос, по словам самой актрисы, хорошо подходит отрицательным героиням мультфильмов.

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«Другое дело, что озвучивать Бабу-ягу гораздо сложнее, чем просто ведьму, — рассказала Елизавета Боярская. — Потому что когда ты просто используешь низкий голос, очаровываешь им, это одно, а когда тебе приходится кряхтеть и всякие интонации придумывать, голос садится на третьей сцене. Надо другими ресурсами работать, а это достаточно сложно. И здесь не обойтись без помощи режиссера и звукорежиссера. Конечно, они подсказывали — «Лиза, а здесь я слышу фею, а тут другой какой-то персонаж пошел, возвращайся обратно». Достаточно непростая задача была».

Полнометражный анимационный фильм «Три богатыря и конь на троне» выйдет в кино 30 декабря 2021 года. Мультфильм о новых приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца сняли режиссеры Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Авторами сценария снова стали Александр Боярский и Александра Шоха. Князя Киевского озвучил Сергей Маковецкий.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Вот, что становится с голосом, когда молодая женщина дымит, как паровоз. Папа активный адепт курения, дурной пример заразителен, дочь курит, вот и голос Бабы Яги прорезался.
264548321
Я так понимаю, что кроме богатырей у нашей индустрии мультипликации идей больше никаких нет?
hal9000
Баба Яга не только кряхтела..она когда с печки слезает чтобы встретить добра молодца ещё и пукает...
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