Баба-яга заговорит голосом Елизаветы Боярской в новых приключениях трёх богатырей

В одиннадцатой части франшизы о героях русских былин «Три богатыря и конь на троне» у Бабы-яги важная роль — именно из-за ее колдовства князь и конь Юлий меняются телами. Озвучить колдунью создатели мультфильма пригласили представительницу актерской династии Елизавету Боярскую, чей низкий голос, по словам самой актрисы, хорошо подходит отрицательным героиням мультфильмов.

«Другое дело, что озвучивать Бабу-ягу гораздо сложнее, чем просто ведьму, — рассказала Елизавета Боярская. — Потому что когда ты просто используешь низкий голос, очаровываешь им, это одно, а когда тебе приходится кряхтеть и всякие интонации придумывать, голос садится на третьей сцене. Надо другими ресурсами работать, а это достаточно сложно. И здесь не обойтись без помощи режиссера и звукорежиссера. Конечно, они подсказывали — «Лиза, а здесь я слышу фею, а тут другой какой-то персонаж пошел, возвращайся обратно». Достаточно непростая задача была».



Полнометражный анимационный фильм «Три богатыря и конь на троне» выйдет в кино 30 декабря 2021 года. Мультфильм о новых приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца сняли режиссеры Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Авторами сценария снова стали Александр Боярский и Александра Шоха. Князя Киевского озвучил Сергей Маковецкий.

