Пассажиры поезда застряли под Тихвином в темноте и холоде

Поезд сообщением Тихвин-Бабаево встал из-за отключения электричества на путях. Пассажиры уже больше двух часов сидят в темных и холодных вагонах в ожидании помощи.



Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу РЖД, около шести часов вечера 5 декабря на участке Тихвин-Большой Двор произошло отключение внешнего источника электроэнергии. Это привело к остановке поезда №6054 сообщением Тихвин-Бабаево.

«Уже больше двух часов на морозе ниже — 20 стоит электропоезд. Нет ни света, ни тепла. Люди замерзают. Чувствуют себя брошенными. Встречные поезда проезжают», — рассказывает о случившемся дочь одной из пассажирок.