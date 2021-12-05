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Пассажиры поезда застряли под Тихвином в темноте и холоде

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Поезд сообщением Тихвин-Бабаево встал из-за отключения электричества на путях. Пассажиры уже больше двух часов сидят в темных и холодных вагонах в ожидании помощи.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу РЖД, около шести часов вечера 5 декабря на участке Тихвин-Большой Двор произошло отключение внешнего источника электроэнергии. Это привело к остановке поезда №6054 сообщением Тихвин-Бабаево.

«Уже больше двух часов на морозе ниже — 20 стоит электропоезд. Нет ни света, ни тепла. Люди замерзают. Чувствуют себя брошенными. Встречные поезда проезжают», — рассказывает о случившемся дочь одной из пассажирок.

В РЖД уточнили, что на место происшествия отправлен локомотив. Он отбуксирует электропоезд в Тихвин, после чего отправится на станцию назначения в Бабаево.

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