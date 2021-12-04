Фонд миллионеров впервые оплатил самый дорогой препарат в мире для петербургского пациента со спинальной атрофией

В Петербург поступил препарат «Золгенсма» для трехмесячного ребенка со спинальной мышечной атрофией. Он станет первым пациентом, которому деньги выделил фонд «Круг добра».
О поступлении «Золгенсмы» сообщает 4 декабря местный комздрав. Пациент медицинского центра Алмазова станет восьмым петербуржцем, получившим жизненно важный препарат, и первым, кому лечение оплатили из фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Ранее деньги выделяли благотворители.
«Золгенсма» — препарат генозаместительной терапии. Он показан пациентам, у которых отсутствует отвечающий за работу мышц ген. Одной дозы «Золгенсмы» достаточно для его компенсации.
В фонд «Круг добра» деньги поступают за счет повышенных налоговых отчислений, которые по указу Владимира Путина платят граждане России с годовым доходом более 5 миллионов рублей. Годовой бюджет фонда оценивается в 60 миллиардов.
Одна доза стоит 160 миллионов рублей. Ранее Петербург отметился борьбой Светланы Гепаловой, матери больного спинальной мышечной атрофией ребенка, с судебной системой. Ей три раза отказывали в доступе к препарату.