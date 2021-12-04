Фонд миллионеров впервые оплатил самый дорогой препарат в мире для петербургского пациента со спинальной атрофией

В Петербург поступил препарат «Золгенсма» для трехмесячного ребенка со спинальной мышечной атрофией. Он станет первым пациентом, которому деньги выделил фонд «Круг добра».

О поступлении «Золгенсмы» сообщает 4 декабря местный комздрав. Пациент медицинского центра Алмазова станет восьмым петербуржцем, получившим жизненно важный препарат, и первым, кому лечение оплатили из фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Ранее деньги выделяли благотворители.

«Золгенсма» — препарат генозаместительной терапии. Он показан пациентам, у которых отсутствует отвечающий за работу мышц ген. Одной дозы «Золгенсмы» достаточно для его компенсации.