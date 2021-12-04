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Фонд миллионеров впервые оплатил самый дорогой препарат в мире для петербургского пациента со спинальной атрофией

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В Петербург поступил препарат «Золгенсма» для трехмесячного ребенка со спинальной мышечной атрофией. Он станет первым пациентом, которому деньги выделил фонд «Круг добра».

О поступлении «Золгенсмы» сообщает 4 декабря местный комздрав. Пациент медицинского центра Алмазова станет восьмым петербуржцем, получившим жизненно важный препарат, и первым, кому лечение оплатили из фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Ранее деньги выделяли благотворители.

«Золгенсма» — препарат генозаместительной терапии. Он показан пациентам, у которых отсутствует отвечающий за работу мышц ген. Одной дозы «Золгенсмы» достаточно для его компенсации.

В фонд «Круг добра» деньги поступают за счет повышенных налоговых отчислений, которые по указу Владимира Путина платят граждане России с годовым доходом более 5 миллионов рублей. Годовой бюджет фонда оценивается в 60 миллиардов.

Одна доза стоит 160 миллионов рублей. Ранее Петербург отметился борьбой Светланы Гепаловой, матери больного спинальной мышечной атрофией ребенка, с судебной системой. Ей три раза отказывали в доступе к препарату.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Commentator
Управители так сильно гадили в последние годы, что хоть 20 доз препарата привези, отношение к ним однозначное.
zhav19
Я плачу эти 2% и мне важно знать куда их тратят. Спасибо что написали!
ДуремарСПб.
Если в новости есть слово Путин то это всяко какое то вранье или воровство.
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