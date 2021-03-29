Петербурженка третий раз проиграла суд за самое дорогое лекарство в мире для сына. Консилиум врачей не помог

Попытка новым иском добиться от чиновников спасительного лекарства для ребёнка закончилась для Светланы Гепаловой с тем же результатом. Несмотря на новые обстоятельства и поддержку врачей, Куйбышевский суд Петербурга требования женщины не удовлетворил.
Об этом 29 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Гепалова с августа прошлого года через суд борется с комитетом по здравоохранению Смольного, чтобы получить для своего ребёнка незарегистрированный в стране препарат «Золгенсма». Лекарство считается самым дорогим в мире, для сына Гепаловой достаточно одного укола.
Изначально в рекомендациях медиков была указана возрастная планка «до двух лет». Якобы с этого возраста гарантии действенности лекарства в достаточной степени не изучены. Два года мальчику исполнилось в сентябре, первый суд его мать проиграла, апелляция на решение Куйбышевского суда не повлияла.
Второй иск женщина подала, ссылаясь на новые обстоятельства — позицию врачей из Казани, которую не стал учитывать горсуд. Специалисты рекомендовали мальчику «Золгенсма», ориентируясь на европейский подход, при котором критерием является не возраст, а вес ребёнка. К иску Гепалова также приложила копии ответов из клиник Германии и США, которые предлагают лечение ребёнка старше двух лет. Предварительная стоимость — 2 миллиона долларов США, сообщали в пресс-службе.