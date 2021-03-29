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Петербурженка третий раз проиграла суд за самое дорогое лекарство в мире для сына. Консилиум врачей не помог

Петербурженка третий раз проиграла суд за самое дорогое лекарство для сына, которое стоит 2 миллиона долларов

Попытка новым иском добиться от чиновников спасительного лекарства для ребёнка закончилась для Светланы Гепаловой с тем же результатом. Несмотря на новые обстоятельства и поддержку врачей, Куйбышевский суд Петербурга требования женщины не удовлетворил.

Об этом 29 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов города. Гепалова с августа прошлого года через суд борется с комитетом по здравоохранению Смольного, чтобы получить для своего ребёнка незарегистрированный в стране препарат «Золгенсма». Лекарство считается самым дорогим в мире, для сына Гепаловой достаточно одного укола.

Изначально в рекомендациях медиков была указана возрастная планка «до двух лет». Якобы с этого возраста гарантии действенности лекарства в достаточной степени не изучены. Два года мальчику исполнилось в сентябре, первый суд его мать проиграла, апелляция на решение Куйбышевского суда не повлияла.

Второй иск женщина подала, ссылаясь на новые обстоятельства — позицию врачей из Казани, которую не стал учитывать горсуд. Специалисты рекомендовали мальчику «Золгенсма», ориентируясь на европейский подход, при котором критерием является не возраст, а вес ребёнка. К иску Гепалова также приложила копии ответов из клиник Германии и США, которые предлагают лечение ребёнка старше двух лет. Предварительная стоимость — 2 миллиона долларов США, сообщали в пресс-службе.

У сына Светланы диагностирована спинально-мышечная атрофия (СМА) первого типа. Это заболевание, при котором поврежден или вовсе отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов, в результате чего происходит постепенная атрофия мышц, но интеллект остаётся полностью сохранен. Родители мальчика возлагают надежду на препарат «Золгенсма», который был зарегистрирован в США в 2019 году. Это самое дорогое лекарство в мире (стоимость — более 160 млн рублей). Одной инъекции достаточно, чтобы восстановить поломанный ген.

Подробнее историю семьи Гепаловых читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Владислав М
Позор такой власти. У крупных чиновников и их друзей олигархов недвижимость за сотни миллионов долларов. Неужели Президент не может попросить богатых друзей собрать всего 2 млн. для этого несчатного ребёнка с редким заболеванием? Пусть даже ради своего пиара.
260548761
"государство не просило вас рожать", - заявил адвокат ответчика.
Cashmare
а чего там с фондом для лечения тяжелобольных детей, который создается с повышенного ндфл для доходов свыше 5 лямов? всё собранное идёт на содержание дворца?
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