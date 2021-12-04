Росстат по-новому подсчитал количество бедняков в России. Их стало почти на три миллиона меньше

16 миллионов россиян находятся за чертой бедности по данным за третий квартал 2021 года. Это меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Росстат подвел итоги применяя новый показатель — граница бедности. Он был введен и определен только в конце ноября и составляет 12 770 рублей в месяц для трудоспособного населения, 9727 рублей для пенсионеров и 11 591 рубль для детей.

По сравнению с третьим кварталом 2020 года количество россиян, которые получают меньше этой границы, снизилось на 2,8 млн человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта. Показатель уровня бедности за июль—сентябрь оказался самым низким за все аналогичные периоды по крайней мере с 2010 года, пишет РБК на основе дополнительных данных от Росстата.