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Росстат по-новому подсчитал количество бедняков в России. Их стало почти на три миллиона меньше

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16 миллионов россиян находятся за чертой бедности по данным за третий квартал 2021 года. Это меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Росстат подвел итоги применяя новый показатель — граница бедности. Он был введен и определен только в конце ноября и составляет 12 770 рублей в месяц для трудоспособного населения, 9727 рублей для пенсионеров и 11 591 рубль для детей.

По сравнению с третьим кварталом 2020 года количество россиян, которые получают меньше этой границы, снизилось на 2,8 млн человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта. Показатель уровня бедности за июль—сентябрь оказался самым низким за все аналогичные периоды по крайней мере с 2010 года, пишет РБК на основе дополнительных данных от Росстата.

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