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Поезда «Аллегро» между Россией и Финляндией начнут курсировать с 12 декабря

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С 12 декабря возобновится движение поездов между Россией и Финляндией, билеты поступили в продажу. Об этом говорится 3 декабря на сайте финского железнодорожного оператора.

Поезда «Аллегро» будут курсировать между Хельсинки и Петербургом два раза в день в обоих направлениях. Пассажирам рекомендуют использовать маски и антисептики для рук во время поездок.

Стоимость билетов начинается от 59 евро. Приобретать их можно уже с сегодняшнего дня.

Жителям Финляндии при поездке в Россию необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

При этом для путешественников из России правительство Суоми ранее продлило ограничения до 19 декабря. Предполагалось, что запуск «Аллегро» отложат из-за нового штамма «омикрон».

Курсирующие между Хельсинки и Петербургом «Аллегро» отменили в середине марта 2020-го из-за коронавируса.

Категории граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию, постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Финляндией на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.

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Комментарии (1)

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Это враки! Финики Аллегро отменили
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