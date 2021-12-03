Поезда «Аллегро» между Россией и Финляндией начнут курсировать с 12 декабря

С 12 декабря возобновится движение поездов между Россией и Финляндией, билеты поступили в продажу. Об этом говорится 3 декабря на сайте финского железнодорожного оператора.



Поезда «Аллегро» будут курсировать между Хельсинки и Петербургом два раза в день в обоих направлениях. Пассажирам рекомендуют использовать маски и антисептики для рук во время поездок.



Стоимость билетов начинается от 59 евро. Приобретать их можно уже с сегодняшнего дня.



Жителям Финляндии при поездке в Россию необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

