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Меркель запретила непривитым посещать магазины

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В Германии ужесточают антиковидные ограничения. Непривитым гражданам будет запрещено посещать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Об этом решении 2 декабря объявила и.о. канцлера Ангела Меркель, которая скоро покинет свой пост.

Как пишет Der Spiegel, Меркель заявила, что в стране начинает действовать правило 2G (от нем. geimpft oder genesen — вакцинирован или переболел). Если человек непривит и не болел в последние полгода, он не сможет посещать непродовольственные магазины, кинотеатры, театры и рестораны. Кроме того, как и предупреждали ранее немецкие СМИ, непривитым разрешат встречаться только с членами своей семьи или максимум с двумя людьми из других домохозяйств. Меры не касаются детей до 14 лет.

Кроме того, Меркель и ее преемник на посту канцлера Олаф Шольц уже высказались в поддержку обязательной вакцинации. Решение может вступить в силу в феврале 2022 года после обсуждения в бундестаге.

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Комментарии (18)

vader
Больше всего доставляет ограничение на количество людей "из других домохозяйств". И ведь, что самое интересно, сработает - дисциплинированные немцы с радостью ринутся заниматься своим любимым делом - стучать друг на друга.
Cвифт
... а как там с этим ?)))
... В Польше заявили о построении «четвёртого рейха» в Европе
В Польше заявили о построении «четвёртого рейха» в Европе
Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении «четвёртого рейха» в Евросоюзе.
.... кстати, именно восточный пояс в лидерах антиваксеров. Не говоря уже про Россию и Украину.
266609970
У нас ведь тоже запретили - только в продуктовые и аптеки можно заходить.
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