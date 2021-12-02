Меркель запретила непривитым посещать магазины

В Германии ужесточают антиковидные ограничения. Непривитым гражданам будет запрещено посещать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Об этом решении 2 декабря объявила и.о. канцлера Ангела Меркель, которая скоро покинет свой пост.



Как пишет Der Spiegel, Меркель заявила, что в стране начинает действовать правило 2G (от нем. geimpft oder genesen — вакцинирован или переболел). Если человек непривит и не болел в последние полгода, он не сможет посещать непродовольственные магазины, кинотеатры, театры и рестораны. Кроме того, как и предупреждали ранее немецкие СМИ, непривитым разрешат встречаться только с членами своей семьи или максимум с двумя людьми из других домохозяйств. Меры не касаются детей до 14 лет.

