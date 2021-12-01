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Больше трех не собираться. В Германии ужесточают ограничения для непривитых

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Власти Германии планируют ограничить доступ непривитых граждан в магазины розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых. Кроме того, могут быть закрыты все бары и клубы в стране. Об этом 1 декабря сообщает Focus Online со ссылкой на проект решения, подготовленного к переговорам об ужесточении мер, которые назначены на завтра.

В переговорах примут участие власти 16 федеральных земель, уходящая канцлер Ангела Меркель и ее преемник на этом посту Олаф Шульц. По информации Focus, непривитым (кроме детей) разрешат встречаться максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. В школах ужесточат масочный режим, футбольные стадионы разрешат заполнять максимум на 30%, культурные мероприятия смогут посещать не более 5 тысяч человек.

Власти Германии обсуждают также введение обязательной вакцинации, будущий канцлер Шольц уже высказывался в поддержку такого решения.

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Комментарии (3)

onotolich
Йозеф Менгеле радостно крутится на вертеле в аду.
Денеб
"Третьим будешь?" (С)
AlBerkut
То есть на троих сообразить антипрививочник по-прежнему сможет, так что всё ок😉😂😂😂
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