Больше трех не собираться. В Германии ужесточают ограничения для непривитых

Власти Германии планируют ограничить доступ непривитых граждан в магазины розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых. Кроме того, могут быть закрыты все бары и клубы в стране. Об этом 1 декабря сообщает Focus Online со ссылкой на проект решения, подготовленного к переговорам об ужесточении мер, которые назначены на завтра.



В переговорах примут участие власти 16 федеральных земель, уходящая канцлер Ангела Меркель и ее преемник на этом посту Олаф Шульц. По информации Focus, непривитым (кроме детей) разрешат встречаться максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. В школах ужесточат масочный режим, футбольные стадионы разрешат заполнять максимум на 30%, культурные мероприятия смогут посещать не более 5 тысяч человек.

