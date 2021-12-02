FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

На Большом Сампсониевском проезд ограничат до конца декабря, а на Малом проспекте П.С. — почти на год

0
Печать

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает об ограничениях движения, которые ожидают водителей в ближайшие несколько дней. На Петроградской стороне транспорт потеснят до следующей осени, а в Выборгском районе — до конца месяца.

Как сообщает 2 декабря пресс-служба ГАТИ, с 4 декабря 2021 года по 4 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта по Малому проспекту П.С. от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. ООО «СК «ПРАЙД» разместит там пешеходную галерею.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 6 по 22 декабря из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Работы ведет ООО «ЖК «Георг Ландрин».

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1