На Большом Сампсониевском проезд ограничат до конца декабря, а на Малом проспекте П.С. — почти на год

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает об ограничениях движения, которые ожидают водителей в ближайшие несколько дней. На Петроградской стороне транспорт потеснят до следующей осени, а в Выборгском районе — до конца месяца.



Как сообщает 2 декабря пресс-служба ГАТИ, с 4 декабря 2021 года по 4 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта по Малому проспекту П.С. от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. ООО «СК «ПРАЙД» разместит там пешеходную галерею.