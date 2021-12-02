На Большом Сампсониевском проезд ограничат до конца декабря, а на Малом проспекте П.С. — почти на год

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупреждает об ограничениях движения, которые ожидают водителей в ближайшие несколько дней. На Петроградской стороне транспорт потеснят до следующей осени, а в Выборгском районе — до конца месяца.
Как сообщает 2 декабря пресс-служба ГАТИ, с 4 декабря 2021 года по 4 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта по Малому проспекту П.С. от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. ООО «СК «ПРАЙД» разместит там пешеходную галерею.
С 6 по 22 декабря из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Работы ведет ООО «ЖК «Георг Ландрин».