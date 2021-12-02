Сломавшийся автобус полдня собирает пробку на Планерной и Оптиков

Как сообщает читатель «Фонтанки» Василий, на Планерной улице, сразу за поворотом с улицы Оптиков в сторону Мебельной улицы, сломался автобус. Он стоит в правом ряду и с раннего утра собирает пробку как на Оптиков, так и на Планерной.



«Автобус, судя по виду, стоит давно, владелец его эвакуировать не собирается, хотя там присутствует знак «Остановка запрещена». ГИБДД отсутствует. Пробка провоцирует другие аварии», — отмечает читатель.