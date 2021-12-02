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Сломавшийся автобус полдня собирает пробку на Планерной и Оптиков

В Приморском районе Петербурга 2 декабря нашлась своя долгоиграющая пробка. Там проезду мешает не фура, а автобус.

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Как сообщает читатель «Фонтанки» Василий, на Планерной улице, сразу за поворотом с улицы Оптиков в сторону Мебельной улицы, сломался автобус. Он стоит в правом ряду и с раннего утра собирает пробку как на Оптиков, так и на Планерной.

«Автобус, судя по виду, стоит давно, владелец его эвакуировать не собирается, хотя там присутствует знак «Остановка запрещена». ГИБДД отсутствует. Пробка провоцирует другие аварии», — отмечает читатель.

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По словам подписчиков телеграм-канала «Мегаполис», автобус там стоит со вчерашнего дня, оставляя всего одну полосу как для проезда прямо, так и при повороте с Оптиков. По данным «Яндекс.Пробок», на Оптиков — плотный затор от Полиграфмашевского проезда, а Планерная стоит от Богатырского проспекта и со съезда с ЗСД.

Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (2)

veteran78
Хозяёв найтить и по законам военного времени (битва со снегом ) в расход.
alexadmin
Пффф. На Энгельса на углу с какой-то маленькой улочкой битый микроавтобус после ДТП больше недели, наверное, стоял в полуторном ряду... Благо до снега дело было.
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