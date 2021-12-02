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Снег в Петербурге сгребли в кучи, осталось вывезти. За сутки увезли 44 тысячи кубометров

Дорожные предприятия Петербурга увеличили темпы вывоза снега с городских улиц, сообщает 2 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. За минувшие сутки на снегоплавильни увезли почти на 16 тысяч кубометров снежных масс больше, чем в предыдущий день.

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Как сообщают в ведомстве, за 1 декабря с улиц Петербурга вывезли более 44 тысяч кубометров снежных масс. Накануне днем наконец закончился снегопад, продолжавшийся двое суток, и дорожные службы успели расчистить проезжую часть и тротуары, сформировав валы. Теперь их главная задача — вывезти все эти снежные кучи. Днем 2 декабря этим занимаются 150 погрузчиков и около 200 самосвалов.

На уборку дорог в четверг вывели 1 097 машин и 1 221 дворника. Сады, скверы и парки чистят еще 249 машин и 838 специалистов садово-парковых предприятий.

Снег, начавшийся в Петербурге в конце прошлой недели, усилился до настоящего снегопада 29 и 30 ноября. За эти дни в городе выпало более 20 сантиметров осадков. Таким образом, по данным комитета, на петербургские дороги легло порядка 1,2 миллиона кубометров снега.

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Комментарии (15)

260870021
Вот интересно, а зачем чистить парки, когда на тротуарах и вдоль дорог полно снега
Hans-Christian
О-ХРЕ-НЕТЬ 😳😳😳!
Давайте всем по медали выпишем. Да что там по медали, по ордену. Андрея Первозванного. За то, что люди просто делают свою работу за бюджетные деньги.
263824501
44 000 м3 ни о чём не говорит. Сколько это будет в тазиках?
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