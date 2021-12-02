Снег в Петербурге сгребли в кучи, осталось вывезти. За сутки увезли 44 тысячи кубометров

Как сообщают в ведомстве, за 1 декабря с улиц Петербурга вывезли более 44 тысяч кубометров снежных масс. Накануне днем наконец закончился снегопад, продолжавшийся двое суток, и дорожные службы успели расчистить проезжую часть и тротуары, сформировав валы. Теперь их главная задача — вывезти все эти снежные кучи. Днем 2 декабря этим занимаются 150 погрузчиков и около 200 самосвалов.
На уборку дорог в четверг вывели
Снег, начавшийся в Петербурге в конце прошлой недели, усилился до настоящего снегопада 29 и 30 ноября. За эти дни в городе выпало более 20 сантиметров осадков. Таким образом, по данным комитета, на петербургские дороги легло порядка 1,2 миллиона кубометров снега.