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Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Рашкина из-за убийства лося

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, не имея необходимого разрешения, застрелил лося из карабина. После этого, как считают в СК, депутат и его «соучастники» разделали тушу и поместили ее в багажник автомобиля. В Лысогорском районе машину задержали.

По ч. 2 ст. 258 УК РФ Валерию Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с Рашкина по представлению генпрокурора Игоря Краснова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение «паскудством». Сам парламентарий подал иск к Госдуме из-за недопуска на заседание его адвокатов.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Вдобавок в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Рашкин признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально парламентарий рассказывал, что нашел животное уже убитым.

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Комментарии (6)

Эд Хэммет
Выяснилось, что Рашкин много раз охотился в этих лесах. Раньше, видимо, стрелял и убивал лосей, кабанов и т.д. Но тогда прокуратура не напрягалась. Напряглась она лишь тогда, когда Рашкин возопил: выборы сфальсифицированы, итоги подсчитаны не верно. Рашкин (о ужас!) стал подвергать сомнению законность посадки Навального. Вот тогда из кустов вышел лось, как рояль, а за ним группа работников контролирующих и правоохранительных органов.
Sergik7
Им всё таки кто то пишет тексты
М.Венедиктов
Почему так удушающе много новостей на тему «из жизни А.Бастрыкина»? Еще каких-то полгода назад они гармонично уравновешивались историями из жизни Д.Медведева, которые, нейтрализуя отрицательные позывы от первых, вызывали непринуждённую улыбку, часто - задорный смех и чувство умиротворённости. Прошу вернуть Д.Медведева в новостную сетку.
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