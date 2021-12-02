Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Рашкина из-за убийства лося

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, не имея необходимого разрешения, застрелил лося из карабина. После этого, как считают в СК, депутат и его «соучастники» разделали тушу и поместили ее в багажник автомобиля. В Лысогорском районе машину задержали.