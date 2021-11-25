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Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности после убийства лося

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Депутаты Госдумы проголосовали за лишение Валерия Рашкина неприкосновенности. Такое решение принято 25 ноября на пленарном заседании.

Члена фракции КПРФ подозревают в незаконной охоте. Нижняя палата парламента дала согласие на представление генпрокурора Игоря Краснова. В нем идет речь, в том числе, о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела за незаконную охоту, проведении обысков и привлечении его к административной ответственности по статье о невыполнении водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе выступления в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов назвал «позором» убийство лося депутатом Рашкиным. Также он отметил, что парламентарий с его 20-летним охотничьим стажем не мог не знать правил, но пошел на незаконную охоту сознательно. Кроме того, Краснов говорил, что в этом деле нет политической подоплеки.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.

Позже депутат заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося. Также он говорил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась».

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Комментарии (18)

185796512
Рашкину врать не надо было, поймали ведь буквально за руку!
Понятно что политический заказ, но как избирателям ему верить теперь? Сам себя дискредитировал!
f0ntan
Непатриотично лишать неприкосновенности депутата с такой патриотичной фамилией. Пусть теперь он идет в Раша Тудей. Туды ему дорога с такой фамилией
O-o!
а живодерские законы отменить? типа вольерной охоты - уж вообще для садюг
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