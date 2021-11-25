Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности после убийства лося

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение Валерия Рашкина неприкосновенности. Такое решение принято 25 ноября на пленарном заседании.
Члена фракции КПРФ подозревают в незаконной охоте. Нижняя палата парламента дала согласие на представление генпрокурора Игоря Краснова. В нем идет речь, в том числе, о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела за незаконную охоту, проведении обысков и привлечении его к административной ответственности по статье о невыполнении водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В ходе выступления в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов назвал «позором» убийство лося депутатом Рашкиным. Также он отметил, что парламентарий с его 20-летним охотничьим стажем не мог не знать правил, но пошел на незаконную охоту сознательно. Кроме того, Краснов говорил, что в этом деле нет политической подоплеки.