Депутат Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 22 ноября рассказал, что считает себя «морально виновным» в истории с незаконной охотой на лося. Он признает, что не проверил разрешительные документы, в наличии которых уверяли пригласившие его знакомые.
«Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем, в общем-то, сегодня раскаиваюсь», — добавил он (цитата по ТАСС).
По словам депутата, раньше таких проблем не возникало. Он отметил, что, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
В понедельник стало известно, что Генпрокуратура намерена добиваться запрета определенных действий для Рашкина. Это связано с тем, что депутат «хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние», цитирует «Интерфакс» представителя ведомства Сергея Бочкарева.
Ранее Рашкин заявил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась». Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.