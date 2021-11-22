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Депутат Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 22 ноября рассказал, что считает себя «морально виновным» в истории с незаконной охотой на лося. Он признает, что не проверил разрешительные документы, в наличии которых уверяли пригласившие его знакомые.

«Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем, в общем-то, сегодня раскаиваюсь», — добавил он (цитата по ТАСС).

По словам депутата, раньше таких проблем не возникало. Он отметил, что, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

В понедельник стало известно, что Генпрокуратура намерена добиваться запрета определенных действий для Рашкина. Это связано с тем, что депутат «хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние», цитирует «Интерфакс» представителя ведомства Сергея Бочкарева.

Ранее Рашкин заявил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась». Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. 17 ноября в Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Госдума обсудит этот вопрос 25 ноября.

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Комментарии (5)

260854841
Пусть теперь пожизненно жертвует на корм хверей в питомники.
Чтобы не краснеть перед вождем пролетариата на будущей встрече.
Mil Muertes
" ... планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась»."

А обязать мужиков без баб размножаться слабо?
ДуремарСПб.
КПРФ давно себя обесчестила и похоронила.
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