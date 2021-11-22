Депутат Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 22 ноября рассказал, что считает себя «морально виновным» в истории с незаконной охотой на лося. Он признает, что не проверил разрешительные документы, в наличии которых уверяли пригласившие его знакомые.



«Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем, в общем-то, сегодня раскаиваюсь», — добавил он (цитата по ТАСС).



По словам депутата, раньше таких проблем не возникало. Он отметил, что, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

