Депутат Рашкин пообещал купить лосиху и выпустить, «чтобы она жила и размножалась»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся сегодня в убийстве лося, заявил, что планирует купить такое же животное и выпустить в лес.



«Я принимаю меры, чтобы закупить лося [лосиху], привезти его туда [в Саратовскую область] и выпустить для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада соответствующие. Я готов на это», — сказал Рашкин в эфире Первого канала (цитата по Znak.com).



Ранее Рашкин заявил, что убил лося, поскольку был уверен, что у его друзей, пригласивших его на охоту, были все необходимые разрешения.

