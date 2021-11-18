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Депутат Рашкин пообещал купить лосиху и выпустить, «чтобы она жила и размножалась»

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся сегодня в убийстве лося, заявил, что планирует купить такое же животное и выпустить в лес.

«Я принимаю меры, чтобы закупить лося [лосиху], привезти его туда [в Саратовскую область] и выпустить для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада соответствующие. Я готов на это», — сказал Рашкин в эфире Первого канала (цитата по Znak.com).

Ранее Рашкин заявил, что убил лося, поскольку был уверен, что у его друзей, пригласивших его на охоту, были все необходимые разрешения.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. 17 ноября в Госдуму поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Госдума обсудит этот вопрос 25 ноября.

Нынешней осенью Валерий Рашкин был заметен в СМИ как один из самых активных критиков прозрачности выборных процедур во время голосования за депутатов Госдумы и как один из организаторов не санкционированных властями уличных встреч с избирателями.

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Комментарии (11)

07A
Нет, купить лосиху депутат от любой партии сможет, а вот родить лося...
Иван 2пырьев
то есть купить лосиху в одном месте, перевезти в другое, чтобы размножалась, а там где она была - она не размножалась?
Cвифт
..... была толпа, но охотились только на Рашкина ?))) ..... и без лицензии ?)))
--- Глава партийной комиссии по расследованию инцидента Юрий Синельщиков рассказал, что на охоте с Рашкиным не было высокопоставленных политиков или бизнесменов. По его словам, в охоте участвовали пять человек, в том числе руководитель охотохозяйства, на территории которого был застрелен лось. (c)
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