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«Мужчина, взявший в руки оружие, должен вести себя по-мужски». Генпрокурор назвал незаконную охоту депутата Рашкина «позором»

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что депутат Валерий Рашкин «неуклюже» пытался снять с себя ответственность за незаконное убийство лося, и назвал поступок парламентария «позором». Эти слова прозвучали 25 ноября на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

«Я негативно отношусь к неискренности. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски», — заявил Краснов.

Также он отметил, что Рашкин с его 20-летним охотничьим стажем не мог не знать правил, но пошел на незаконную охоту сознательно.

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Сам депутат заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося. Также он говорил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась».

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.

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Комментарии (8)

260657101
Позор когда Генпрокурор, для оценки преступления использует такие термины как "вести себя по мужски", мало того что с точки зрения закона это какая то чушь, так и выглядит это как детский сад какой то. Проблема людей которые сейчас в власти в России и это не только про Генпрокурора, что они никак не повзрослели, и так и не вышли с подростковой дворовой площадки. Так и мыслят по сути детскими категориями.
Владислав М
Если незаконно убить лося - позор, то что тогда тотальная коррупция в стране, политические преследования, правосудие по звонку, пытки в тюрьмах, бездействие полиции и т.п.?
Генпрокурору самому-то не стыдно? В чужом глазу соринку увидел.
Dimitry Antonov
Если Генпрокурор РФ действительно использовал термин - "незаконное убийство лося", то его профессиональный уровень ничем не отличается от профессионального уровня депутата Рашкина.
Беда просто какая-то с профессионализмом в наших верхах.
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