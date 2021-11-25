«Мужчина, взявший в руки оружие, должен вести себя по-мужски». Генпрокурор назвал незаконную охоту депутата Рашкина «позором»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что депутат Валерий Рашкин «неуклюже» пытался снять с себя ответственность за незаконное убийство лося, и назвал поступок парламентария «позором». Эти слова прозвучали 25 ноября на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.



«Я негативно отношусь к неискренности. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски», — заявил Краснов.



Также он отметил, что Рашкин с его 20-летним охотничьим стажем не мог не знать правил, но пошел на незаконную охоту сознательно.

