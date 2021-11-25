«Мужчина, взявший в руки оружие, должен вести себя по-мужски». Генпрокурор назвал незаконную охоту депутата Рашкина «позором»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что депутат Валерий Рашкин «неуклюже» пытался снять с себя ответственность за незаконное убийство лося, и назвал поступок парламентария «позором». Эти слова прозвучали 25 ноября на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.
«Я негативно отношусь к неискренности. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски», — заявил Краснов.
Также он отметил, что Рашкин с его 20-летним охотничьим стажем не мог не знать правил, но пошел на незаконную охоту сознательно.
Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Сам депутат заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося. Также он говорил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась».