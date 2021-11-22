Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости.
Как пишет ТАСС, в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев также попросил Госдуму дать согласие на «проведение ряда следственных действий» и избрание Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу об убийстве лося.
Вопрос о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума планирует рассмотреть 25 ноября.
Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося. Также он говорил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась».