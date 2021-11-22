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Комиссия Госдумы рекомендовала снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина

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Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости.

Как пишет ТАСС, в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев также попросил Госдуму дать согласие на «проведение ряда следственных действий» и избрание Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу об убийстве лося.

Вопрос о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности Госдума планирует рассмотреть 25 ноября.

Ранее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в убийстве лося. Также он говорил, что планирует купить лосиху и выпустить в лес, чтобы она «жила и размножалась».

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.

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Комментарии (2)

М.Венедиктов
Интересный сюжет для баллады. Робин Гуд, защитник бедных и старых советских вольностей, охотится на оленя в вотчине шерифа Саратовского, где становится жертвой предательства и попадает в западню. Шериф готовит расправу, ставит в Москве плаху и трубит об этом на каждом углу. Кажется, что мечта свободных общинников о честных выборах погребена навсегда …. В истории ещё есть место даже принцу Джону со своими баронами и придворным шутом….
260602101
А не надо было выводить на улицу 20 бабушек и протестовать против итогов выборов. А если каждый 20 человек выведет - да это же просто ПОЗОР будет .
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