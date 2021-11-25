Зюганов после снятия неприкосновенности с Рашкина: «Ползала депутатов ходили на охоту, никто не берет разрешение!»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после снятия неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина покинул зал заседаний парламента и выступил с обличительной речью.



«Такого паскудства я не видел давно! <…> [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин не может простить Рашкину победу в суде. <…> Охота идёт на КПРФ, на стабильность в стране. Ползала [депутатов Госдумы] ходили на охоту, никто не берет разрешение. Потом договариваются. Но дело в другом. <…> На фоне того, как живет народ в стране, эти склоки дурно пахнут. Это в лучшем случае тянет на штраф. На этом можно поставить точку. Я обращаюсь к администрации президента: Вам что склоки в Госдуме нужны? Хочу обратиться к президенту: Вы же видите ситуацию, при которой будет сломана стабильность! Происходит полное безобразие!» — цитирует Зюганова Znak.com 25 ноября.