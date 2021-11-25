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Зюганов после снятия неприкосновенности с Рашкина: «Ползала депутатов ходили на охоту, никто не берет разрешение!»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после снятия неприкосновенности с депутата Госдумы Валерия Рашкина покинул зал заседаний парламента и выступил с обличительной речью.

«Такого паскудства я не видел давно! <…> [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин не может простить Рашкину победу в суде. <…> Охота идёт на КПРФ, на стабильность в стране. Ползала [депутатов Госдумы] ходили на охоту, никто не берет разрешение. Потом договариваются. Но дело в другом. <…> На фоне того, как живет народ в стране, эти склоки дурно пахнут. Это в лучшем случае тянет на штраф. На этом можно поставить точку. Я обращаюсь к администрации президента: Вам что склоки в Госдуме нужны? Хочу обратиться к президенту: Вы же видите ситуацию, при которой будет сломана стабильность! Происходит полное безобразие!» — цитирует Зюганова Znak.com 25 ноября.

Отвечать на дополнительные вопросы журналистов лидер КПРФ отказался со словами: «Отстаньте! Я не хочу!»

Ранее депутаты Госдумы поддержали снятие неприкосновенности с Рашкина. Члена фракции КПРФ подозревают в незаконной охоте.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы. Он признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально Рашкин рассказывал, что нашел животное уже убитым.

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Комментарии (30)

Arkos
Зюганов Г.А .- удивил , так удивил!
Я думал, что он умнее .

Справка : Зюганов Г.А.- Доктор философских наук, автор ряда книг, а также публикаций в прессе. Полковник химических войск в отставке. Пчеловод. Людовед и Душелюб.

Забыли добавить - Ябеда.
266326002
Избраннички, блин, народные!((
Komarinsk2019
Надо же с кого-то начинать. И до остальных дойдет, даст бог! :)
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