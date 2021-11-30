Депутат Валерий Рашкин подал иск к Госдуме

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин подал иск к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.
Причиной для обращения, отметило издание 30 ноября, стало недопущение адвокатов народного избранника на заседание Думы, проходившее 25 ноября. Тогда с депутата сняли неприкосновенность.
«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон, Рашкин, в лице своего представителя, 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением», — сказал Обухов. Рашкин также просил, чтобы его представителей — профессиональных адвокатов — пустили на заседание комиссии по этике.
По словам секретаря ЦК КПРФ, и на заседании комиссии, и на следовавшем за ним заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.
«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1–8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», — сказал Обухов.
Рашкин указал в иске, что не обладал опытом и юридическими познаниями в степени, необходимой для «профессионального состязательства с представителями государственного обвинения», которые участвовали в заседании комиссии. Из-за этого он не смог в должной мере защитить себя от «огульно выдвинутых» обвинений.
Между тем, по словам Обухова, зачастую суды предпочитают дистанцироваться от рассмотрения подобных споров.
«Фонтанка» писала, что депутат Рашкин попал в больницу, ему делают операцию.
Ранее сообщалось, что Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Во время выступления в нижней палате парламента генпрокурор Игорь Краснов назвал «позором» убийство лося народным избранником.