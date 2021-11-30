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Депутат Валерий Рашкин подал иск к Госдуме

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Депутат Государственной думы Валерий Рашкин подал иск к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

Причиной для обращения, отметило издание 30 ноября, стало недопущение адвокатов народного избранника на заседание Думы, проходившее 25 ноября. Тогда с депутата сняли неприкосновенность.

«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон, Рашкин, в лице своего представителя, 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением», — сказал Обухов. Рашкин также просил, чтобы его представителей — профессиональных адвокатов — пустили на заседание комиссии по этике.

По словам секретаря ЦК КПРФ, и на заседании комиссии, и на следовавшем за ним заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1–8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», — сказал Обухов.

Рашкин указал в иске, что не обладал опытом и юридическими познаниями в степени, необходимой для «профессионального состязательства с представителями государственного обвинения», которые участвовали в заседании комиссии. Из-за этого он не смог в должной мере защитить себя от «огульно выдвинутых» обвинений.

Между тем, по словам Обухова, зачастую суды предпочитают дистанцироваться от рассмотрения подобных споров.

«Фонтанка» писала, что депутат Рашкин попал в больницу, ему делают операцию.

Ранее сообщалось, что Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Во время выступления в нижней палате парламента генпрокурор Игорь Краснов назвал «позором» убийство лося народным избранником.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Вдобавок в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Рашкин признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально парламентарий рассказывал, что нашел животное уже убитым.

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Комментарии (8)

AGP
От же устрица, ну, покаялся бы, мол, да, я, звиняйте, братья и сестры, заплачу штраф, куплю живого лося взамен убиенного, выкину ружьё...
Мало того, что обделался по полной, так вообще вразнос пошёл, судя по всему.
Dimitry Antonov
Какая же каша у него в голове! Что он делает в Госдуме?
Что это за партия, в которой состоят такие члены?
Хотя, с другой стороны, чего ожидать от человека, то ли нашедшего мясо в лесу, то ли перепутавшего лося с кабаном?
Arkos
Не соглашусь. Ст 48 Конституции РФ предоставляет право на защиту в СУДЕ.
К Думе это не имеет никакого отношения.
В отношении Рашкина принято решение коллектива , а не приговор.
Очень зря , на мой взгляд, этот Рашкин так себя ведёт. Начинал с отрицания очевидного, заканчивает конфликтом с коллегами.
Думаю его политическая биография закончилась.
А ведь мог бы отделаться сравнительно легко, признав очевидную вину .
Нет, не мужик он! Говно на палочке. Заслужил.
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