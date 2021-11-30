Депутат Валерий Рашкин подал иск к Госдуме

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин подал иск к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.



Причиной для обращения, отметило издание 30 ноября, стало недопущение адвокатов народного избранника на заседание Думы, проходившее 25 ноября. Тогда с депутата сняли неприкосновенность.



«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон, Рашкин, в лице своего представителя, 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением», — сказал Обухов. Рашкин также просил, чтобы его представителей — профессиональных адвокатов — пустили на заседание комиссии по этике.

