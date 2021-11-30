Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин оказался в больнице, ему делают операцию. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на депутата Николая Коломейцева.



Как отметили в агентстве 30 ноября, неизвестно наверняка, является ли операция плановой.

Ранее стало известно, что Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Во время выступления в нижней палате парламента генпрокурор Игорь Краснов назвал «позором» убийство лося народным избранником.

До этого 66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Вдобавок в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Рашкин признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально парламентарий рассказывал, что нашел животное уже убитым.