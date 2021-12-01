Оксимирон исполнил обещание и выпустил настоящий альбом

Пока релиз доступен для прослушивания только на Spotify, на других стриминговых сервисах альбом еще не появился.

Предыдущая большая работа артиста, альбом «Горгород», вышел в 2015 году. Затем Оксимирон выпускал в основном лишь совместные треки, а также композиции в рамках 17-го независимого хип-хоп баттла.



В ноябре этого года Федоров неожиданно нарушил творческое молчание. Сначала он выпустил 10-минутный клип-исповедь «Кто убил Марка?», в котором рассказал о конфликте с другим рэпером Ромой Жиганом.

