Россияне к концу 2021 года будут должны банкам 25,6 трлн рублей. Почти половина кредитов — ипотека

По итогам 2021 года розничный кредитный портфель российских банков вырастет на 22% по сравнению с концом прошлого года и составит 25,6 трлн рублей. За год спрос на кредиты наличными и на ипотеку вырос на 23%. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!». Наибольшую долю в общем объеме кредитов к концу 2021 года, по прогнозам, займет ипотека и другие жилищные кредиты — на них придется 12,6 трлн рублей, на втором месте кредиты наличными — 9,8 трлн рублей.

«В этом году рынок розничного кредитования в России покажет рекордные результаты за всю историю — объем портфеля превысит 25 трлн рублей. — заявил Анатолий Печатников. — Особенно сильный спрос был заметен в первой половине года на фоне исторически низких ставок и действия льготных программ по ипотеке. Но даже сейчас, когда ключевая ставка ЦБ уже выросла на 3,25 п.п. и «потянула» за собой вверх рыночные ставки, активно реализуется сезонный фактор, причем особенно — в цифровых каналах». По словам Анатолия Печатникова, динамика спроса в следующем году будет во многом зависеть от решений регулятора. Ожидается, что ключевая ставка продолжит расти, а значит, динамика рынка потребительского кредитования может замедлиться с нынешних 22% до 14%, но при этом все равно останется двузначной. «Переход к нейтральной денежно-кредитной политике, при условии достижения таргетов ЦБ по инфляции, мы ожидаем только в 2023 году», — уточнил он. Как отметил Анатолий Печатников, ВТБ также планирует завершить текущий год с рекордными для себя результатами — портфель розничных кредитов вырастет на сопоставимые с рынком 22% и достигнет 4,6 трлн рублей. Продажи кредитов физлицам почти на 40% превысят значения 2020 года и составят более 2,5 трлн рублей. За 11 месяцев банк уже выдал клиентам 1,2 трлн рублей кредитов наличными и 1 трлн рублей ипотеки.

