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«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада. Пассажиров развозил по домам автобус

Больше часа просидели пассажиры в остановившейся «Ласточке» сообщением Печоры-Псковские — Санкт-Петербург. Техника на железной дороге дала сбой из-за обильного снегопада.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД 30 ноября, ночью 29 ноября на станции Александровская (Санкт-Петербург) в связи с обильным снегопадом произошел сбой в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки. Прибытие поезда 812 «Ласточка», который по расписанию должен был быть в Петербурге в 23:03, задержалось на 1 час 19 минут.

Для того чтобы пассажиры не маялись до утра перед закрытым метро, «Пассажиравтотранс» ночью оперативно выделил для них автобус, который развез людей от Балтийского вокзала в разные районы города.

О том, как Петербург справляется с последствиями ночного снегопада, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Serg_I
Вот если бы в "Ласточке" отобрали у пассажиров смартфоны - не пришлось бы на автобус тратиться...
Kezevo
Тоже мне артисты могли машину омона вызвать чтоб всех разогнали или развезли по отделам и нет проблемы..)
чукигек
Достойное дело! Нечасто такая забота о 7ражданах случается.
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