«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада. Пассажиров развозил по домам автобус

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД 30 ноября, ночью 29 ноября на станции Александровская (Санкт-Петербург) в связи с обильным снегопадом произошел сбой в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки. Прибытие поезда 812 «Ласточка», который по расписанию должен был быть в Петербурге в 23:03, задержалось на 1 час 19 минут.



Для того чтобы пассажиры не маялись до утра перед закрытым метро, «Пассажиравтотранс» ночью оперативно выделил для них автобус, который развез людей от Балтийского вокзала в разные районы города.

