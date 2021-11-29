Невидимый труд портных воплотили телесно в перформансе «Труд. Май» в цеху

В швейном цеху на 10-й Красноармейской показали премьеру документального пластического перформанса «Труд.Май». Режиссер и хореограф Сергей Ларионов создал манифест, который при помощи художественных средств персонифицирует невидимых работников, чьим трудом мы пользуемся каждый день. Первые показы прошли на выходных 27–28 ноября.



Основанный на реальных историях портных, выкройщиц, художниц по костюмам и других участников пошивочного производства, перформанс возвращает личное отношение к отчужденному труду — то есть является не только художественным, но и активистским, политическим актом. Актрисы взаимодействуют с реальными прототипами, произнося их прямую речь, двигаясь под их видеоинтервью и музыку, написанную Антоном Яхонтовым специально для этой работы.