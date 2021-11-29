Умер режиссер фильмов «Тегеран-43» и «Бег» Владимир Наумов

Народный артист СССР, режиссер и сценарист Владимир Наумов скончался 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. Через неделю режиссеру должно было исполниться 94 года.
Владимир Наумов родился в Ленинграде 6 декабря 1927 года в творческой семье кинооператора и актрисы. После окончания ВГИКа много работал совместно с режиссером Александром Аловым. В соавторстве сняты его самые известные фильмы: «Бег» (1970), «Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран-43» (1980, СССР — Швейцария — Франция), «Берег» (1983, СССР — ФРГ). За фильм «Берег» Владимир Наумов был удостоен Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.
После смерти коллеги Владимир Наумов продолжил снимать кино по собственным сценариям.
С 1980 года он руководил мастерской во ВГИКе. В 2010-х годах вместе с супругой, известной российской актрисой Наталией Белохвостиковой, вел актерско-режиссерскую мастерскую в Московской школе нового кино.
Вместе с Белохвостиковой они воспитали дочь Наталию, а в 2007 году усыновили мальчика Кирилла. Также у Владимира Наумова остался сын Алексей от первого брака.