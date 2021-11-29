Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные за 69 лет осадки

Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые мощные осадки за последние 69 лет. Проливной дождь сменится снегопадом, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует выпадение 40% месячной нормы осадков за сутки. Об этом 29 ноября пишет РИА Новости.



По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.



«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр», — рассказал синоптик.

