FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные за 69 лет осадки

4
Печать

Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые мощные осадки за последние 69 лет. Проливной дождь сменится снегопадом, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует выпадение 40% месячной нормы осадков за сутки. Об этом 29 ноября пишет РИА Новости.

По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

«Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр», — рассказал синоптик.

В Петербурге «Бенедикт» заставит дорожные службы работать в полную силу. К 1 декабря в городе могут появиться сугробы до 20 сантиметров.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

BobCat2
Вроде пару недель этот же Фобос говорил, что на Москву вывалят осадков максимум за последние 70 с чем то лет... Теперь опять, только за 69. Мне кажется Фобосу надо объедениться с Гамалеей. Ну чтобы вдвоем было удобнее давать предсказания делать. Назвать это все Новостное агенство "ГамаФобос".
Arboozter
Так москалям и надо чтобы не расслаблялись
aprahka
Яйца "Бенедикт".Циклон "Бенедикт".
Забенедиктировали все уже.Сколько можно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний