Суд в Петербурге пересмотрел аниме и вычеркнул ещё две ссылки

Две ссылки пополнят чёрный список аниме-сериалов, калечащих неокрепшую психику. Новыми истории об ученице-мишени и школьниках-убийцах для петербургского суда не стали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 ноября, Московский райсуд рассмотрел административный иск прокурора и признал запрещёнными к распространению в РФ аниме «Загадка истории дьявола» и «Класс убийц», размещённые по двум ссылкам.

В иске надзорного ведомства отмечено, что сериалы, которые наносят вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, расположены на сайте в свободном доступе. Пагубность воздействия подтверждается выводами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: сцены насилия и нецензурной лексики плохо влияют на детей.