Суд в Петербурге пересмотрел аниме и вычеркнул ещё две ссылки

Две ссылки пополнят чёрный список аниме-сериалов, калечащих неокрепшую психику. Новыми истории об ученице-мишени и школьниках-убийцах для петербургского суда не стали.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 ноября, Московский райсуд рассмотрел административный иск прокурора и признал запрещёнными к распространению в РФ аниме «Загадка истории дьявола» и «Класс убийц», размещённые по двум ссылкам.
В иске надзорного ведомства отмечено, что сериалы, которые наносят вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, расположены на сайте в свободном доступе. Пагубность воздействия подтверждается выводами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: сцены насилия и нецензурной лексики плохо влияют на детей.
Московский суд уже знает, что случится, если существо, взорвавшее Луну и планирующее уничтожить Землю, начнёт работать школьным учителем, а дети из «Класса убийц» решат получить награду за его голову. Перипетии истории о наёмной убийце из частной школы, которая прониклась симпатией к однокласснице-мишени, также знакомы. Оба сериала изучали на других ресурсах и в марте признали ссылки вне закона. Ещё два сайта, допускающие свободный просмотр недетских картин, пополнят реестр запрещённого.