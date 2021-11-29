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Суд в Петербурге пересмотрел аниме и вычеркнул ещё две ссылки

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Две ссылки пополнят чёрный список аниме-сериалов, калечащих неокрепшую психику. Новыми истории об ученице-мишени и школьниках-убийцах для петербургского суда не стали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 ноября, Московский райсуд рассмотрел административный иск прокурора и признал запрещёнными к распространению в РФ аниме «Загадка истории дьявола» и «Класс убийц», размещённые по двум ссылкам.

В иске надзорного ведомства отмечено, что сериалы, которые наносят вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, расположены на сайте в свободном доступе. Пагубность воздействия подтверждается выводами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: сцены насилия и нецензурной лексики плохо влияют на детей.

Московский суд уже знает, что случится, если существо, взорвавшее Луну и планирующее уничтожить Землю, начнёт работать школьным учителем, а дети из «Класса убийц» решат получить награду за его голову. Перипетии истории о наёмной убийце из частной школы, которая прониклась симпатией к однокласснице-мишени, также знакомы. Оба сериала изучали на других ресурсах и в марте признали ссылки вне закона. Ещё два сайта, допускающие свободный просмотр недетских картин, пополнят реестр запрещённого.

Борьба с аниме началась с иска прокурора Колпинского района, который просил запретить культовую «Тетрадь смерти», а затем распространилась на весь Петербург. Судебное заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что это явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц. Поводом присмотреться к аниме стало в том числе сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти». С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть ленты про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста и педофилии, о проституции и другие.

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Комментарии (3)

VKuser581156951
Они же запрещают не потому что это вредит психике ребенка а потому что они давят на совесть судей и прокуроров. Посмотрел я после запрета тетради смерти первую серию и все стало понятно. Так ученик нашел тетрадь если вписать фио человека в нее то он умрет. И парень стал вписывать в нее фио преступников. И все время мучился - имеет ли он право решать судьбы других людей. Как вы думаете а судьи судов РФ задают себе такой вопрос? Вот это их и бесит. Что аниме затрагивают глубинные вопросы как и все в японском миропонимании.
alexpv
А Тома и Джерри смотрели уважаемые судьи?А "Ну погоди"?
Если попытаться повторить то, что они вытворяют, бошки сворачивают, на несколько частей расчленяют, скальп сжигают, ножи глотают, бомбочки друг под друга подкладывают, из самолета без парашюта падают, и тд и тп, то мало не покажется.
А вот мы как-то выросли на этих прикольных детских мультфильмах, и в голову не приходило повторять эти опыты персонажей.
Oleg_I
Интересно, когда запретят к распространению сериалы След, Ментовские войны и прочий отечественный шлак, содержащий сцены насилия и/или ненормативную лексику?
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