После покатушек на дорожном катке на юге Петербурга возбуждено уголовное дело. Для угонщика оно станет предъюбилейным

32-летнего жителя Ленобласти увезли в полицию после угона дорожной техники в Красносельском районе. Он был нетрезв и хотел острых ощущений.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября, после погони укладывавших асфальт рабочих за уехавшим с площадки у дома 171 по проспекту Ветеранов катком, полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Сам угон дорожной техники попал на видео.
В отдел доставили 32-летнего уроженца Ленинграда, ныне проживающего в Кингисеппском районе области.
По предварительной информации, мужчина после прогревания алкоголем решил покататься, увидел каток, у которого ключ был в замке зажигания, сел в него и поехал. Правда, недалеко — тут же столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Поймали его дорожные рабочие. Они же вызвали полицию.
Мужчина в отделе объяснить свой порыв не смог.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нахождение в общественных местах в пьяном виде, а также 8 раз — к уголовной ответственности, в основном за кражи.