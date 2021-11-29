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После покатушек на дорожном катке на юге Петербурга возбуждено уголовное дело. Для угонщика оно станет предъюбилейным

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32-летнего жителя Ленобласти увезли в полицию после угона дорожной техники в Красносельском районе. Он был нетрезв и хотел острых ощущений.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября, после погони укладывавших асфальт рабочих за уехавшим с площадки у дома 171 по проспекту Ветеранов катком, полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Сам угон дорожной техники попал на видео.

В отдел доставили 32-летнего уроженца Ленинграда, ныне проживающего в Кингисеппском районе области.

По предварительной информации, мужчина после прогревания алкоголем решил покататься, увидел каток, у которого ключ был в замке зажигания, сел в него и поехал. Правда, недалеко — тут же столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Поймали его дорожные рабочие. Они же вызвали полицию.

Мужчина в отделе объяснить свой порыв не смог.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нахождение в общественных местах в пьяном виде, а также 8 раз — к уголовной ответственности, в основном за кражи.

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Комментарии (1)

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8 раз к уголовной ответственности. Ну т.е. совсем биомусор. Зачем нужно его содержать?
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