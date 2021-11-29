После покатушек на дорожном катке на юге Петербурга возбуждено уголовное дело. Для угонщика оно станет предъюбилейным

32-летнего жителя Ленобласти увезли в полицию после угона дорожной техники в Красносельском районе. Он был нетрезв и хотел острых ощущений.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября, после погони укладывавших асфальт рабочих за уехавшим с площадки у дома 171 по проспекту Ветеранов катком, полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».



Сам угон дорожной техники попал на видео.



В отдел доставили 32-летнего уроженца Ленинграда, ныне проживающего в Кингисеппском районе области.

