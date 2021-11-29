Что внутри у сервиса доставки: игровая электронная коммерция в Кидбурге

В игротеках ребята узнают, как устроен онлайн-рынок, какие навыки и профессии нужны, чтобы работать в одной из самых быстрорастущих сфер бизнеса. Они познакомятся с «внутренней кухней» популярной службы доставки.



Например, научатся, как правильно выбирать и взвешивать овощи и фрукты, проверять сроки годности, обращать внимание на особенности каждого продукта, чтобы выбрать качественный. Узнают, как правильно складывать продукты и какие можно класть рядом в сумку курьера, а какие нет. После того, как продукты выбраны и собраны в заказ, их нужно бережно и быстро доставить — и это дети будут делать, как настоящие курьеры: доставлять заказы по КидБургу, ориентируясь на карту города профессий.