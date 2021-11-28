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Литве, Латвии и Польше утроят средства на охрану границ от беженцев

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Евросоюз утроит средства, выделяемые Литве, Латвии и Польше для охраны границ. Как сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, общий размер помощи может достигнуть 200 миллионов евро.

«Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов координируются с Великобританией, США и Канадой.

Ранее министерство обороны Польши заявило, что мигранты ежедневно предпринимают попытки перейти границу Белоруссии и ЕС.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей правопорядка.

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Комментарии (8)

Эд Хэммет
За одно, пожалуй, должны сказать спасибо двум последним диктаторам европейцы. Благодаря их угрозам, страны ЕС будут, наконец, вынуждены укрепить свои армии и границы. А так бы пожалели денег.
266182335
Очередной распил.
265101847
А Эстония ?!! Они там тоже начали строить и укреплять, на всякий случай
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