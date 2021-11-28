Литве, Латвии и Польше утроят средства на охрану границ от беженцев

Евросоюз утроит средства, выделяемые Литве, Латвии и Польше для охраны границ. Как сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, общий размер помощи может достигнуть 200 миллионов евро.

«Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

