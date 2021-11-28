Россиянам повысят пенсии с 1 декабря. Рассказываем о тех, кто может рассчитывать на прибавку

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них автоматически будет начисляться прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

В частности, повышение выплат коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Трем категориям россиян автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря. Об этом 28 ноября пишет газета «МК» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Претендовать на увеличение пенсии могут и россияне, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.



Также в России с 1 января 2022-го будет изменен порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Такие правила ранее утвердил Минтруд. Выплачивать и доставлять пенсию раньше текущего месяца смогут на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Для этого гражданам необходимо написать заявление о ситуации и передать его в ПФР.



Из пенсий россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. А пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого тоже придется обратиться в Пенсионный фонд.

