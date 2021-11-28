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Россиянам повысят пенсии с 1 декабря. Рассказываем о тех, кто может рассчитывать на прибавку

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Трем категориям россиян автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря. Об этом 28 ноября пишет газета «МК» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

В частности, повышение выплат коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Кроме того, прибавку получат пенсионеры, которые работали до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря у них автоматически будет начисляться прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

Претендовать на увеличение пенсии могут и россияне, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Также в России с 1 января 2022-го будет изменен порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Такие правила ранее утвердил Минтруд. Выплачивать и доставлять пенсию раньше текущего месяца смогут на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Для этого гражданам необходимо написать заявление о ситуации и передать его в ПФР.

Из пенсий россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. А пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого тоже придется обратиться в Пенсионный фонд.

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Комментарии (7)

mallaga
Фонтанка, а что этой статьей?
https://www.fontanka.ru/2021/04/18/69870767/
Друзья мои!
В прошлом месяце к моему радостному удивлению с почты мне принесли на дом компенсацию по ЖКУ за прошедшие месяцы этого года.
Оказалось, теперь Соцзащита переводит все социальные доплаты на
Почту России. Прежде компенсацию по ЖКУ Соцзащита перечисляла через банк Открытие. И эти деньги там копились на моем счету, о котором я не знала.
Я получаю пенсию по инвалидности и по возрасту на карту Почта Банка. В офисе банка (на почте) я взяла реквизиты своего счета (карты) и в Госуслугах написала заявление на перевод компенсации по ЖКУ на пенсионную карту, чтобы все соц. выплаты шли на одну карту.
А в банке Открытие обнаружила счет, где хранились мои деньги и никто об этом мне не сообщал.
Кроме того, хочу выяснить, что с деньгами умерших за это время пенсионеров, которые ушли, так и не узнав о том, что в Открытии лежат их деньги.
zelf
Чуть-чуть до среднего класса, как обновлённый говорил, не дотянули.
alexpv
Молодцы, круто, 12т в месяц это достойный уровень! Не то что в советские годы, когда я получал зарплату инженера в 120р, а моя бабушка пенсию(одну из наиболее низких, так как имела маленький стаж из-за постоянного сидения с детьми)- 55р. Брежневские "застойные" годы. Интересно каким слово назовут последние 20 лет наши потомки, боюсь даже предположить.
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