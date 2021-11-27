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Откуда взялась и куда делась братва

С 1991 года выросло новое поколение. Обсуждая девяностые, молодые люди говорят штампами. Евгений Вышенков препарировал бурное десятилетие. Итогом стал мультимедийный сериал «Именем братвы» на страницах «Фонтанки». Автор и его собеседники были частью того мощнейшего движения советских спортсменов, которое надолго подмяло под себя власть на улицах.

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Поднимите руки, кому 30 лет. Вам принадлежит мир третьего десятилетия ХХI века. В 1991 году многие только родились вместе с буржуазной революцией. А тем, кто стал героями того времени в тот год, как раз исполнилось примерно по тридцать. Когда сегодняшний активный россиянин лишь учился ходить, а бабушка рассказывала ему сказки о драконах, чудища уже кружили над его домом. К 2000 году подавляющее большинство чудищ догрызли друг друга и торжественно залегли на кладбища. Выжившие легализовались и слились с ландшафтом, а прошлое превратилось в небылицы. И тут к увернувшейся от смерти братве вернулась память.

Братва канонизировала свою славную советскую спортивную юность и искренне встала в строй православного патриотизма. Но между их светлой молодостью и пенсионными накоплениями — пробел. Ветераны мафии свели из своего сознания тот лютый период, как наколку, а до вас ревущие 90-е доносятся в жанре фэнтези.

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Комментарии (20)

Милая +
Трудно читать о самых печальных годах страны и тяжелейших своей семьи, когда на работу приходилось ездить по справке профкома о невыплате по нескольку месяцев зарплаты преподавателям. А в это время спортсмены самоутверждались, самоуничтожались и крышевали. Однако, это наша история.
AndrewBarsik
На фоне воцарившегося в стране хаоса и стремительного роста преступности, миф о "бандитских 90-ых" стал блёклым. На дурацкий вопрос: "Вы что?! Хотите как в 90-ые?!" всё больше людей стали отвечать "Да". Любимый пропагандистский приёмчик власти - сказка про Спасителя, который вытащил страну из кошмара 90-ых - уже не то, что не действует, а просто смешит. И тут "очень своевременно" появляется напоминание про те "кошмарные времена". Финал эпопеи - политкорректен, как Послание Федеральному Собранию.
266106605
либерасты и братва - близнецы братья
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