FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

ДПС перекрыла съезд с Литейного моста на набережную Кутузова

Движение транспорта в районе Литейного моста в центре Петербурга днем 26 ноября затруднило неожиданное перекрытие. Автомобилисты сообщают о закрытом съезде.

3
Печать
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
ПоделитьсяПоделиться

Со слов очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», машина ГИБДД перекрыла съезд с Литейного моста на набережную Кутузова, хотя дорога свободна и никаких ДТП рядом не видно. Автомобилисты также добавляют, что ДПС стоят на Шпалерной улице и набережных вокруг Литейного.

ПоделитьсяПоделиться

По данным «Яндекс.Пробок», на Литейном мосту скопилась пробка со стороны Арсенальной набережной. Также уже сильно затруднено движение в районе станции метро «Площадь Ленина», в том числе плотные заторы собрались на улице Академика Лебедева, Боткинской улице и Пироговской набережной к Литейному мосту. В целом по городу пробки достигли 6 баллов, что на 1 балл больше обычного трафика для этого времени в пятницу.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний