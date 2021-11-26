ДПС перекрыла съезд с Литейного моста на набережную Кутузова

Со слов очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», машина ГИБДД перекрыла съезд с Литейного моста на набережную Кутузова, хотя дорога свободна и никаких ДТП рядом не видно. Автомобилисты также добавляют, что ДПС стоят на Шпалерной улице и набережных вокруг Литейного.
По данным «Яндекс.Пробок», на Литейном мосту скопилась пробка со стороны Арсенальной набережной. Также уже сильно затруднено движение в районе станции метро «Площадь Ленина», в том числе плотные заторы собрались на улице Академика Лебедева, Боткинской улице и Пироговской набережной к Литейному мосту. В целом по городу пробки достигли 6 баллов, что на 1 балл больше обычного трафика для этого времени в пятницу.