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Проезд по Дальневосточному ограничат на две недели, а Омскую улицу перекроют до лета

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Работы на сетях до следующего года перекроют улицы в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга. В Невском районе водителей потеснит дорожный ремонт.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 ноября перекроют проезд по Перевозному переулку от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта. ООО «СК Сеть Энерго» продолжает прокладывать теплосеть. Продлится перекрытие до 25 января 2022 года.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 26 ноября 2021 года, но уже до 3 июля 2022 года из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение транспорта по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Работы ведет ООО «СКН НВК».

Фото: ГАТИ Петербурга
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А с 27 ноября по 12 декабря будет ограничен проезд по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Гранитной улицы. АО «Трест» отремонтирует там дорожное покрытие в зоне трамвайных путей.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

zlopopik
На этом участке Дальневосточного проспекта ремонт дорожного покрытия на трамвайных путях не нужен, так как там не ездят автомобили. Хотя, на самом деле, тут заезжают на трамвайные пути и шустрят дальше с мигалками по Новочеркасскому автомобильчики из гаража ФСО на Зольной. Вот для их удобства и будут тратиться средства горожан.
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