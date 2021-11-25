Проезд по Дальневосточному ограничат на две недели, а Омскую улицу перекроют до лета

Работы на сетях до следующего года перекроют улицы в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга. В Невском районе водителей потеснит дорожный ремонт.
Как сообщает 25 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 ноября перекроют проезд по Перевозному переулку от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта. ООО «СК Сеть Энерго» продолжает прокладывать теплосеть. Продлится перекрытие до 25 января 2022 года.
Также с 26 ноября 2021 года, но уже до 3 июля 2022 года из-за реконструкции инженерных сетей закроют движение транспорта по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Работы ведет ООО «СКН НВК».
А с 27 ноября по 12 декабря будет ограничен проезд по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Гранитной улицы. АО «Трест» отремонтирует там дорожное покрытие в зоне трамвайных путей.