Проезд по Дальневосточному ограничат на две недели, а Омскую улицу перекроют до лета

Работы на сетях до следующего года перекроют улицы в Приморском и Красногвардейском районах Петербурга. В Невском районе водителей потеснит дорожный ремонт.



Как сообщает 25 ноября пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 26 ноября перекроют проезд по Перевозному переулку от улицы Стахановцев до Новочеркасского проспекта. ООО «СК Сеть Энерго» продолжает прокладывать теплосеть. Продлится перекрытие до 25 января 2022 года.