«Любой мог рассосать сосулю во дворе бесплатно». Ургант спел про «дворник-шеринг» и вспомнил соло на барабанах от Беглова

Телеведущий Иван Ургант не обошёл стороной инновацию в сфере ЖКХ от властей Петербурга. «Дворник-шерингу» посвятили песню в эфире главного телеканала страны.
Об инициативе Смольного Иван рассказал в шоу «Вечерний Ургант». Запись передачи опубликована в YouTube 25 ноября. В рамках проекта «дворник-шеринг» власти собираются привлекать горожан к уборке снега. За один день планируется выплачивать по тысяче рублей. «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — прокомментировал новость Ургант.
Ведущий исполнил рекламный джингл к проекту «дворник-шеринг» на мотив композиции Cheri Cheri Lady группы Modern Talking. «Тысячи мне мало. Я в таких сугробах отморозил пах», — закончил песню Иван. Новая инициатива, по его словам, стала продолжением проекта «сосуля-шеринг», начатого ещё при Валентине Матвиенко, когда «любой мог рассосать сосулю в твоём дворе совершенно бесплатно».
Автор: youtube.com/Вечерний Ургант
Заканчивается обсуждение петербургской повестки прошлогодним выступлением Александра Беглова. Во время инспекции детской площадки губернатор исполнил соло на барабанах.