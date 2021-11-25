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Петербуржец прокатился на каршеринге по аккаунту знакомого. Полицейские заподозрили, что он «под кайфом»

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Водителя каршеринга с чужим аккаунтом задержали в Кировском районе Петербурга. Состояние автомобилиста вызвало у полицейских подозрения.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 16:30 24 ноября у дома 17 по Дороге на Турухтанные острова сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes 180, принадлежащий коммерческой фирме. За рулем находился 28-летний петербуржец с явными признаками наркотического опьянения. Доступа к управлению «Мерседесом» мужчина не имел и управлял им под чужим аккаунтом.

В 19:40 в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины о том, что его знакомый воспользовался его аккаунтом. Каршеринг тот увел в 15 часов от дома 6 по улице Васи Алексеева. «Мерседес» поместили на стоянку отдела полиции. В отношении задержанного составили административные протоколы по ст. 12.26, ч. 2, КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один угон «Мерседеса» раскрыли во Всеволожском районе. 22 ноября с заявлением в полицию обратился 33-летний гражданин и рассказал, что между 22:45 21 ноября и 8:45 22 ноября от дома 1 по улице Олениных во Всеволожске был похищен его Mercedes ML стоимостью 1,93 миллиона рублей. Позже во время патрулирования экипаж ДПС нашел пропавший автомобиль у дома 25 в поселке Романовка. А в 15:20 24 ноября задержали подозреваемого в угоне, им оказался неработающий 20-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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Комментарии (1)

Владислав М
Не пора ли уже законодателям штрафовать владельцев аккаунтов за передачу их другим людям или небрежное хранение, когда доступ к нему могут легко получить третьи лица?
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