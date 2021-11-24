Недельная инфляция зависла на 0,2%. Отдых в Турции, капуста и конфеты подорожали больше всех

Индекс потребительских цен в России с 16 по 22 ноября незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей и составил 0,2%. С начала года цены увеличились на 7,02%, передает Росстат 24 ноября.



Среди продовольствия за неделю больше всего выросли цены на белокочанную капусту — на 2,8%. За ней подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, рис и куриные яйца — на 0,9%, гречневая крупа — на 0,8%, мука, вермишель, сахар-песок — на 0,7%. В то же время после аномального подорожания помидоры подешевели на 2,1%, огурцы — на 1,8%.

