FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Недельная инфляция зависла на 0,2%. Отдых в Турции, капуста и конфеты подорожали больше всех

Инфляция в России за неделю выросла до 0,2%

2
Печать

Индекс потребительских цен в России с 16 по 22 ноября незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей и составил 0,2%. С начала года цены увеличились на 7,02%, передает Росстат 24 ноября.

Среди продовольствия за неделю больше всего выросли цены на белокочанную капусту — на 2,8%. За ней подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, рис и куриные яйца — на 0,9%, гречневая крупа — на 0,8%, мука, вермишель, сахар-песок — на 0,7%. В то же время после аномального подорожания помидоры подешевели на 2,1%, огурцы — на 1,8%.

Из лекарств подорожал бромгексин — на 1,2%. Среди других непродовольственных товаров спички и дизельное топливо прибавили в цене 1,1%, мыло хозяйственное и бумага туалетная — на 0,8%. Выросли цены на металлочерепицу — на 0,6%, а плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные подешевели на 0,7%. Поездка на отдых в Турцию подорожала на 4,7%.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

altnec
"Капуста" действительно подорожала.
kоt-obormot
"С каждым днём разница между обычными 1000 рублями и 1000 рублями из банка приколов становится всё меньше."©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний